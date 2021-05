Největšího tuzemský online supermarketu Rohlik.cz začal spolupracovat s Alza.cz, která provozuje nejhustší síť výdejních schránek v České republice. Zákazníci Rohlíku si objednané nákupy budou moci vyzvednout ze speciálních boxů.

Pro online supermarket je spolupráce dalším krokem, jak mimo své Rohlik Pointy rozšířit místa k vyzvednutí nákupu. Alza zase maximalizuje využití kapacity již vybudovaných výdejních schránek. „Využitím AlzaBoxů rozšiřujeme dostupnost nákupů z Rohlíku. Zákazníci si chválí naše Rohlik Pointy – především flexibilitu vyzvednutí a nákupy už od 100 korun zdarma. Právě tyhle benefity jim velmi rychle dokážeme nabídnout i s AlzaBoxy na téměř 50 dalších místech v Česku,” vysvětluje CEO Rohlik.cz Petr Pavlík.

„Síť AlzaBoxů neustále rozšiřujeme a postupně ji otevíráme i dalším hráčům na trhu. Spojení s Rohlíkem nám dává velký smysl, sortiment obou e-shopů se vzájemně doplňuje, a zákazník si tak může jednoduše vše vyzvednout na jednom místě,“ komentuje spolupráci Jan Moudřík, ředitel expanze a facility management Alza.cz a dodává: „Snažíme se být zároveň i ekologicky zodpovědní. Nedává smysl, aby každý stavěl boxy pro sebe a ty nebyly maximálně využívané.” Právě důraz na co nejekologičtější provoz výdejních boxů je prioritou i pro Rohlík.

AlzaBoxy jsou pro nákupy z Rohlíku speciálně uzpůsobené. Do schránek určených pro doručování objednávek jsou umístěné coolboxy, které dokážou udržet potraviny dostatečně vychlazené až čtyři hodiny. Nakupující si tak touto cestou mohou nechat doručit i objednávky obsahující zboží vyžadující nepřetržitý chladící řetězec včetně mražených potravin. Nákup je potřeba z AlzaBoxu vyzvednout do tří hodin od naskladnění, v případě nevyzvednutí se zboží vrací zpět do skladu. AlzaBoxy, ze kterých bude možné vyzvednout nákup z Rohlíku, najdou zákazníci na bezmála 50 místech v celé České republice. Celý seznam AlzaBoxů, do kterých je možné objednat nákup z Rohlíku, najdou zákazníci na www.rohlik.cz v záložce „Kam vám nákup dovezeme“. Rohlík také v současnosti provozuje téměř 40 Rohlik Pointů, jejichž síť neustále rozšiřuje.