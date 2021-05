Agentura Wellen Retail Experience navázala na svůj loňský triumf v prestižní soutěži Shop! Global Awards, celosvětovém klání o nejlepší realizace v oblasti retail designu a kreativní in-store komunikace. Za designový koncept a realizaci pražské prodejny The Streets získala zlato v kategorii Specialty Store Concepts. Porotu zaujala zejména originalita a úspěch prodejního konceptu, prémiový design i zapojení moderních technologií.

Vítězný projekt pražské prodejny The Streets se do nadnárodní soutěže Shop! Global Awards 2021 kvalifikoval vítězstvím na podzimních POPAI Awards 2020, odkud si odnesl kromě zlata v kategorii i titul Absolutní vítěz soutěže. „Vysoká úroveň vítězných prací dokazuje, že retail je i přes nepříznivou situaci stále silným odvětvím, které neslevuje ze svých nároků na kreativitu. Je nám ctí ocenit práci těch, kteří definují jeho budoucí směr,“ řekl Paul Hagar, CEO globální asociace Shop! a pořadatel soutěže.

Designový koncept prodejny nazvaný Air&Street, který vychází z členění prostoru do dvou pater, mění prodejnu v autentické místo pro vyznavače pouliční módy. Přízemí vizuálně odkazuje na legendární značku Nike Air Jordan a zákazníka vynáší do pomyslného teniskového „nebe“. Z něj zákazník sestupuje do suterénu, kde se ocitá v ulicích města. Dojem umocňují prvky z betonu, dřeva a železa. Nechybí podsvícené basketbalové hřiště, „laboratoř“ k personalizaci zakoupeného zboží či lounge určená k interakci se zákazníkem i komunitním akcím. „Prodejnu The Streets jsme koncipovali jako kombinaci prodejního, komunitního a zážitkového místa s vysokým komunikačním potenciálem, vizuálně zajímavými prvky a moderními technologiemi, které kromě zážitku umožní měřit interakci zákazníků se zbožím,“ doplňuje CEO Wellenu Petr Šimek.

O úspěchu vítězného projektu svědčí jak čísla, tak pokračující spolupráce. Nová prodejna The Streets v Martinské ulici dokázala oproti původní lokaci v centru Prahy generovat v meziročním srovnání o 28 procent vyšší prodeje (22,5 % nad růst trhu), a to na téměř čtvrtinové prodejní ploše. Wellen v tuto chvíli navrhuje další pobočku The Streets v Bratislavě.

