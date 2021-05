Cestovatelský projekt Amazing Places spouští na přelomu května a června nový projekt Amazing Magazin. Nabídne inspiraci z oblastí cestování, designu, architektury, gastronomie i příběhy kouzelných míst a zajímavých lidí. První předplatitele loví na Hithit.cz.

V prvním čísle titulu, který kombinuje „aktuálnost časopisu a trvalost knihy“, čekají čtenáře rozhovory například s politikem Dominikem Ferim, herečkou Veronikou Arichtevou nebo herečkou Ester Geislerovou. Velkým tématem letního vydání je také stále více oblíbený glamping.

„Magazin tvoříme dle našeho stylu, nehledíme na trendy, chceme aby působil opravdově, pro někoho až svérázně. Ale vždy s ohledem na to, aby vás i nás bavil. Nebude to žádná líbivá květinka plná reklam, ale svébytný kousek, který se nestydí a má co říct,“ říká zakladatel Amazing Places, Petr Kotík.

Magazin bude k dostání přes vybrané stánky společnosti Relay a u vybraných partnerů. Šéfredaktorkou titulu bude Kateřina Černá. O vizuální stránku se postará Karin Zadrick. Roční předplatné nabízí Amazing Magazin na Hithit.cz za 799 korun, na stánku bude k dostání za 200 korun.