Už nejde jen o kameru, mikrofon a počítač. Prezentující si uvědomují i nutnost správné akustiky, říká Petr Vlček z AVT Group.

Nejen velké firmy, ale i univerzity, prodejci parfémů nebo kuchyní, stejně jako menší firmy si pod vlivem pandemie začali vybavovat vlastní vysílací studia. Využívají je třeba ke školení zaměstnanců na dálku. Nárůst poptávky po kvalitní audiovizuální technice je obrovský. „Velcí klienti chápou, že se potřebují prezentovat ze slušně vybaveného prostředí, ať už to mají pro interní účely a školení nebo vysílaní ven. A menší je následují,“ říká majitel AVT Group Petr Vlček. AVT má za sebou například vybavení stovek zasedacích místností v mladoboleslavské Škodovce, nové moderní studio televize CNN Prima News, ozvučení Stavovského divadla, návrh techniky pro halu O2 universum a mnoho dalších.

Uplynulý rok byl ve znamení meetingů přes obrazovky. Jak se vyvíjela poptávka po AV technice?

Covid zamíchal kartami všude. V roce 2019 jsme měli obrat 370 milionů korun a původně jsme plánovali na loňský rok projekty za půl miliardy. Přišel covid a dokonce i velcí klienti rušili tendry. Polovina plánovaného obratu byla během pár týdnů pryč. Na druhou stranu byla výhoda, že lidé zůstali na home office a firmy řešily vybavení pro vzdálenou komunikaci. Museli jsme reagovat na to, po čem byla aktuální poptávka. Už v první vlně jsme tak začali se zápujčkami techniky pro úřady i firmy. Od podzimu se situace zlepšila, řada firem si uvědomila, že nepůjde o přechodný stav a budou muset komunikovat online na profesionální úrovni. Začali jsme s vybavováním od malých vysílacích pracovišť a studií až po velké projekty pro tuzemské televize. Pro největší klienty jsme dělali velká broadcastová centra, protože chápou, že se potřebují prezentovat ze slušně vybaveného prostředí, ať už to mají pro interní účely a školení nebo pro vysílání eventů a představení produktů. Vidíme, že šéfové firem na kvalitu dbají. Součástí prakticky každého studia je také maskérský stůl s osvětlením. Sednout si před webkameru nebo dokonce telefon je už dnes prostě málo.

Počítám, že skladba klientů je nyní asi pestrá. Investují více i menší firmy?

Instalovali jsme vysílací studio například pro autoservis, který online na dálku školí me‑ chaniky, jak mají postupovat třeba při opravě elektroaut. Nemají totiž moc možností, jak školit jinak. Studia už využívají i prodejci kosmetiky nebo parfémů či kuchyní. Děláme hodně balíčků také pro podcastová studia. S jedním jsme pomohli například i kadeř‑ níkovi. Dříve by asi nikoho z našeho oboru takový potenciální zákazník nenapadl. Ale lidé k nám chodí spíše pro řešení, která si sami nepostaví. Ve Voděrádkách u Říčan jsme vybudovali Experience center, v němž chceme prakticky ukázat, co vše je možné udělat. Slovní vysvětlení nemá takový wow efekt jako prezentace naživo, když lidé vidí, co vše pro své účely mohou využít a jaké možnosti jim technika dává. Teď z něho vysílal velkou konferenci ASUS v online režimu do různých internetových kanálů.

Co v rámci výbavy studií klienti nejvíce poptávají?

Je vidět, že se klienti snaží doby covidu využít i k tomu, aby vylepšili svá studia nebo menší zasedačky do osmi lidí. Řeší, jak upravit studio, aby se dalo obsloužit v co nejmenším počtu lidí s podporou člověka ve vlastní režii, aby měli možnost vytvářet obsah téměř za každé situace na jeden knoflík. Podobné věci již několik let děláme pro univerzity a střední školy. Řešení pro online jim často chybělo, přestalo se myslet pouze na kamery a mikro‑ fony. Dochází jim, že je třeba klást důraz také na správnou akustiku, aby bylo všem rozu‑ mět. Řada firem má krásné skleněné zasedač‑ ky, ale pak to při hovoru z nich zní, jako kdyby mluvili z plechovky. To je jedna z prvních věcí, kterou projektanti řeší — světlo a akusti‑ ku, aby lidé byli v příjemném prostředí.

Jsou toto právě ty základní předpoklady, na které řada firem dříve zapomínala nebo je vůbec neřešila?

Digitalizace jejich přístup zásadně změnila. Dokud lidé sedí naproti sobě a mohou si odezírat ze rtů, tak si vždycky rozumějí. Na druhé straně jsou ale nyní v onlinu často lidé ze zahraničí, hovořící jinou řečí, s přízvukem, v místnosti je dlouhá doba dozvuku, člověk se pak musí hodně soustředit. Ve správně akusticky vybavené a osvětlené místnosti je to snazší a příjemnější a i prezentující se cítí lépe a všichni si rozumějí napoprvé. Nároky na akustiku při použití mikrofonu jsou vyšší než při běžném provozu, nejen v zasedacích místnostech, ale i ve sdílených kancelářích.

