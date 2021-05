Ve vysočanském komplexu O2 universum se potkali zástupci eventového průmyslu i firem napříč obory, aby představili své vize a příležitosti, které spatřují v hybridním modelu spolupráce. Jak podle nich bude vypadat doba pocovidová v oblasti eventů a kongresů?

Rok 2020 z důvodu koronavirové krize kromě jiného zásadně ovlivnil i základní fungování řady firem, zejména pak eventový průmysl. Akce HYBRID – Připravte se na návrat eventů byla jednou z prvních větších akcí ve vnitřních prostorách, která se uskutečnila od loňského podzimu. Místem konání byl druhý největší sál v kongresovém a multifunkčním centru O2 universum. Zde ve spolupráci s AV Media Events vzniklo moderní online studio s největší LED stěnou v České republice o rozměrech 16×4 metry.

„Už 15 měsíců nemůžeme pořádně v eventovém průmyslu podnikat. A my se snažíme ukázat, že i dnes, kdy se v nejisté době špatně plánují akce, je situace řešitelná. A to formou hybridního eventu, který je bezpečný a má řadu výhod – úsporu času účastníků, menší riziko nákazy, ale také lepší měření efektivity, možnost i po akci pracovat s obsahem. Hybridní event má i zásadní technologickou výhodu. Každý účastník si může vybrat, jaký obsah chce získat, v jaké části se chce aktivně zapojit apod. Hybridní akce tak mohou chytře kombinovat to nejlepší ze živých a digitálních zážitků. Důležité bude udržet pozornost publika a vymyslet atraktivnější obsah, důraz bude přitom kladen na interakci online i živého publika, na zážitek. Hlavním aspektem ale vždy bude dělat akce bezpečně,“ uvedl Jan Kubinec, výkonný ředitel spolupořádající AV Media Events.

Na společném setkání se představili zástupci významných firem a institucí. S hybridními eventy už přímo ve své budově začala Česká spořitelna. „Počítáme do budoucna s tím, že polovinu akcí budeme dělat formou online, čtvrtina bude onsite spíše pro menší týmy či jako teambuilding, a čtvrtina bude hybridní,“ řekl zástupce České spořitelny Miloslav Tuček.

„Příchod formátu hybridní akce covidová doba jen uspíšila. Stále ale vnímám, že bude nutné rozlišovat, které akce budou ideální pro hybridní či online formu, a které se neobejdou bez osobní účasti, díky které se budou předávat emoce, jako je například sportovní zápas nebo kulturní akce,“ vyjádřil se Vojtěch Dvořáček z Triady.

„Rozhodně vnímám, že eventové agentury se budou muset adaptovat na změny a přicházet s novými možnostmi a příležitostmi. A firmy se budou muset zamyslet, jaký event vlastně budou chtít dělat, co má být jejich výstupem a jakou formu pro něj zvolí. Také si myslím, že se tomu brzy přestane říkat hybrid, prostě si zvykneme na to, že event bude takto kombinovaný,“ doplnila Lenka Vaněk z EY Česká republika. „Hybrid bude určitě naší běžnou součástí. Důležitý bude obsah a časová náročnost, aby člověk u přenosu vydržel i několik hodin,“ poukázal Aleš Zahálka z Českého svazu ledního hokeje.

Přímo v O2 universu se sešly čtyři desítky účastníků z řad firem různých oborů a agentur, dalších 90 účastníků se připojilo online. Publikum v sále se mohlo zapojit přímo do programu, a to přes speciální aplikaci, kde mohli v průběhu akce odpovídat na anketní otázky, posílat své dotazy na řečníky nebo se podělit o vlastní nápady. Řečníci pak byli k dispozici i v závěrečné panelové diskuzi, při které reagovali právě na náměty a dotazy zaslané během akce.

„Covidová doba nám přinesla spoustu těžkostí, ale znamenala pro nás i výzvy. Díky flexibilitě a velikosti sálu je toto studio ideální právě pro hybridní event. Jsme schopni v O2 universu připravit akci kompletně na míru, ať už se bude jednat o firemní setkání, školení nebo gala večer. Někdy bude dávat smysl, když obě formy eventu (onsite i online) budou probíhat ve stejný čas, jindy se bude obsah i celková dramaturgie obou částí třeba i výrazně lišit, aby byla účast atraktivní právě pro obě publika – živé i vzdálené. Proto máme k dispozici produkční tým, režii, samozřejmostí je zajištění cateringu, personálu, ale i technická příprava registrací či prezentací: Jsme připraveni vrhnout se do zajišťování akcí všeho druhu, jakmile to vládní situace dovolí,“ doplňuje Marek Chmátal, obchodní ředitel O2 universa, které disponuje celkem 39 sály s celkovou kapacitou deset tisíc osob.