Zaraguza našla náhradu za Milana Formánka, který ji vedl do března. Do české pobočky agentury přichází Petr Havlíček.

„Já stále žiju a věřím, že o moje letité zkušenosti někdo zajímavý bude stát. Nechme se překvapit. Budete první, kdo se to ode mě dozví,“ adresoval týdeníku MAM Havlíček v polovině března, když opouštěl Dentsu. MAM už jeho nové působiště zná. Je jím česká Zaraguza. „V podstatě téměř okamžitě po mém konci v Dentsu jsem dostal šanci jednat s majiteli Zaraguzy o místě ředitele české pobočky. Po mé návštěvě Bratislavy a seznámení se s nejužším týmem jsme si ‚plácli‘,“ potvrdil Petr Havlíček a dodal: „Musím říct, že jsem upřímně natěšený na staronovou roli v úplně jiné agentuře, než ve kterých jsem působil doposud. Cítím naprostou důvěru. Jak od majitelů – mimochodem minoritních 30 procent vlastní WPP, takže se tak trochu vracím ‚domů‘–, tak od týmu.“

Agentura má za sebou několik turbulentních měsíců. Zaraguzu nejdříve loni v listopadu po osmi letech opustil Marián Fury a společně s šéfem slovenské částí Martinem Blaškem si založili vlastní agenturu Darwin and the Machines, v níž působí jako kreativní ředitel i Michal Pastier, zakladatel a společník Zaraguzy. Nový šéf české Zaraguzy Milan Formánek (několik let měl na starosti marketingovou strategii Red Bullu) pak agenturu vedl pouhých pět měsíců a Zaraguza opět v březnu letošního roku o ředitele přišla. Nyní vedení přebírá Petr Havlíček.

„Hlavní otázkou všech bylo, zda mám ještě chuť budovat a nezmizím za krátký čas. Upřímně, to byl ale i můj dotaz – díky velmi krátké zkušenosti v Dentsu. Ale já se ještě do reklamního důchodu nechystám. Věřím, že svoje dlouholeté zkušenosti můžu zúročit v téhle menší, ale velmi dravé firmě. Je to taková štika ve stojatých vodách. Z celého týmu jsem upřímně mimořádně nadšený,“ řekl MAM Havlíček.

Agentura pracuje například pro Big Shock, Škodu Auto, Mattoni 1873. Loni na podzim vyhrála tendr ČSOB na nový komunikační koncept, který běží od letošního února. Kreativní ředitelkou české Zaraguzy je Kateřina Huňová, jejím slovenským protějškem je Ondrej Kořínek. Account directora dělá české pobočce přes rok Ivan Švaňa, ČSOB má pak na starosti senior account manažerka Anna Nedelská.

„Jsem v Zaraguze teprve chvilku, ale už teď vnímám, že se tým podařilo stabilizovat, motivovat. Máme skvělé klienty a já se opravdu těším na restart Zaraguzy,“ dodal Havlíček a připojil vzkaz pro čtenáře: „Více se dozvíte v našem exkluzivním rozhovoru na začátku června v MAM. Ale myslím, že je na co se těšit. We are here… watch us!!!“

Petr Havlíček působil od ledna roku 2020 do poloviny letošního března ve společnosti Dentsu, kde měl na starosti řízení kompletní „creative line“ firmy a rovněž pracoval na přivedení McGarryBoven do Česka. Před tím Havlíček působil 27 let ve vrcholovém managementu agentury Y&R (WPP). V letech 1999 až 2010 vedl pražskou pobočku a následně byl do roku 2018 šéfem pro střední a východní Evropu. Během jeho působení ve vedoucích pozicích agentura získala řadu ocenění, zejména pak přes 20 lvů v Cannes.