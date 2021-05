ADVERTORIAL – Koncept postavený na emocích, který pro Super zoo vytvořil Moris design, jednoznačně funguje

Pokračujeme v cestě úspěšného rebrandingu prodejen Super zoo, kde pracujeme s unikátním emotivním zážitkem v každém směru. To, že je koncept velmi úspěšný, potvrzuje fakt, že tržby Super zoo meziročně vzrostly díky rebrandingu o skvělých 27 procent. Společně s týmem ze Super zoo jsme vytvořili tento funkční koncept, který je na trhu skutečně

výjimečný.

Pokládáte si otázku, jak je to možné? Nakupování totiž už není nutné zlo, neboť my jsme ho změnili na nezapomenutelný zážitek. Díky převratnému pojetí in-store designu, vybavení prodejny a přístupu k merchendisingu se dříve obyčejný nákup proměnil ve fantastickou jízdu, při které startujeme zákaznické emoce hned u vstupu. Můžete se například pokochat autentickou přírodou přímo uvnitř obchodu. Díky těmto netradičním prvkům umožňujeme vnímat

nákup v kamenné prodejně jako příjemnou činnost, kterou si zákazníci chtějí zopakovat. A to se také stává. Odhad našich kreativců, že zákazníci budou emočně vtaženi do obchodu, byl správný.

27 % – O tolik narostly tržby Super zoo díky rebrandingu prodejen 100 – prodejen Super zoo má nyní novou podobu od

Moris design

Nákup a zákaznická cesta je protkána edukačními grafikami k jednotlivému sortimentu zboží. „Nezapomeňte jim udělat radost a kupte jim něco na zub,“ hlásá cedule v části pamlsky pro psy. Takových emočních grafik je v obchodě mnoho. Ve všech prodejnách jsou použité stejné materiály, navigace a celkové provedení tak, aby zákazníci našli své oblíbené zboží na stejném místě. Velký důraz byl kladen na přehlednost, rychlé zorientování na místě, na vizuální identitu značky Super zoo a postupné zesilování emocí, které vrcholí u prodejních pultů, kde jsou vystaveny pamlsky pro zvířecí miláčky. Zákaznická cesta je tak emočně velmi silná. Vzhledem ke skvělé komunikaci s týmem ze Super zoo jsme vše společně mohli promyslet do nejmenšího detailu a to se odráží na parádním výsledku nárůstu tržeb.

Některé obchody jsme doplnili i o unikátní psí salon. Tento koncept vytváří jedinečnou atmosféru napodobující současný módní trend „barber shopů“ pro pány tak, aby se i domácí mazlíčci cítili příjemně. Takzvaný grooming salon má svoji čekací zónu, která je oddělena od stříhací části, ale hlavně od prodejní části. Páníček si může v klidu vypít kávu nebo si nakoupit během stříhání. Na zdech salonu jsou umístěné fotografie proměn psů před a po jejich stříhání a vytváří tak velmi příjemnou a vtipnou atmosféru.

Moris Design

To, že tento koncept je velmi funkční, dokazuje fakt, že k dnešnímu dni máme za sebou 100 rebrandovaných poboček Super zoo v Česku, na Slovensku a v Rumunsku. Díky naší stavební divizi Moris construction poskytujeme velkou flexibilitu pro novou dynamickou expanzi, kdy jsme schopni připravit obchod na vybavení nábytku v řádech dnů. Tyto stavební úpravy také realizujeme po celé ČR, Slovensku i Rumunsku.

Kdo nezná Super zoo, jako by nebyl v přírodě. A tak se ptáme, chcete také připravit svůj obchod na raketový vzestup?