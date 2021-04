Mezinárodní humánní společnosti pomohly s emotivním animovaným spotem hollywoodské hvězdy jako Rosario Dawson, Zac Efron, Olivia Munn či režisér Taika Waititi.

„Chtěl bych vzkázat těm, kdo si stále kupují kosmetiku testovanou na zvířatech – jako jsou oční linky, deodoranty, krémy na opalování a vlastně všechno, co máte v koupelně –, že bych bez vás a zemí, které testování na zvířatech umožňují, byl bez práce. Skončil bych na ulici. Nebo spíš na poli, jako normální zajíci,“ říká zajíc Ralph v novém spotu Mezinárodní humánní společnosti (The Humane Society International – HSI).

Takřka čtyřminutový krátký film je vytvořený stop-motion animací a pojatý je ve stylu dokumentu, jenž sleduje zajíce Ralpha jako „testera“ v kosmetické laboratoři. Zmiňuje, že stejné povolání měli všichni členové jeho rodiny, kteří nakonec zemřeli. Bezprostředně popisuje prací způsobené „neduhy“ jako je slepota, neustálé zvonění v uších, poleptaná záda a podobně. „Ale to je ok, děláme to pro lidi. Proto jsme se narodili, jsme díky tomu šťastní,“ dodává „přesvědčivě“.

Animaci emotivního spotu měl se svým studiem Arch Model na starosti Andy Gent, jenž pracoval na filmech jako Grandhotel Budapešť nebo Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti. Režie se ujal Spencer Susser, jenž má na svědomí například snímek Hesher či střih filmu Největší Showman. Produkci zařídil Jeff Vespa, jenž produkoval drama Paris Song či dokument Voices od Parkland.

Hlas ústřední postavě krátkého filmu a „zaječímu mluvčímu“ kampaně Ralphovi propůjčil režisér a herec Taika Waititi. Vedle anglické verze vzniká je klip namluven i v portugalštině, španělštině, francouzštině a vietnamštině. Hlasy dalších postav mají na svědomí hollywoodské hvězdy jako Ricky Gervais, Rosario Dawson, Zac Efron, Olivia Munn, Rodrigo Santoro, Tricia Helfer či modelka H’Hen Niê.

Cílem kampaně je ukončit testování kosmetický přípravků na zvířatech všude po světě. Zatím je tato praxe zakázána jen ve 40 zemích světa, včetně všech členů Evropské unie. I do Evropy se ale podle HSI podobné metody mohou vracet pod rouškou „testování chemických látek“. „Regulátoři se dožadují nových testů proti chemické otravě, umírají tisíce zvířat kvůli každé ingredienci kosmetických přípravků, které byly roky bezpečně používány. Máme přehršel spolehlivých alternativních přístupů pro zajištění bezpečnosti produktů, takže neexistují žádné výmluvy pro způsobování utrpení zvířatům,“ uvedl ke kampani mimo jiné Troy Seidle, viceprezident HSI pro výzkum a toxikologii.

Součástí kampaně je pak mimo jiné i celosvětová petice proti testování kosmetiky na zvířatech spojená se závazkem, že lidé nebudou kupovat tímto způsobem prověřené přípravky.