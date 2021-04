Kufry z kelímků od jogurtů, apely na výrobce i spotřebitele nebo dlouholeté plány na pomoc životnímu prostředí. Přinášíme výběr z kampaní českých i zahraničních společností.

Billa aktivuje „Plán B“

Maloobchodní řetězec u příležitosti Den Země spustila komplexní Plán B zaměřený na udržitelnost, jenž stojí na čtyřech hlavních pilířích. Soustředí se na zelené produkty; energii klima a životní prostředí; zaměstnance a společenskou odpovědnost. Mimo jiné například Billa plasty nejen třídí, ale i je dál využívá – z recyklovaných plastů vyrábí nákupní tašky či „resáčky“ na ovoce a zeleninu. Billa pracuje i na programech na ochranu biodiverzity a přírodních zdrojů. Snižuje energetickou náročnost prodejen nebo nahrazuje papírové cenovky elektronickými. Více k Plánu B je k vidění na stránkách projektu, k němuž kreativní koncept vytvořily agentury McCann Prague a Renegãdz.

„Současná situace je bohužel velmi vážná. Už dnes víme, že je zcela nevyhnutelné podnikat kroky, které zajistí udržitelnou budoucnost na Zemi a perspektivnější vyhlídky pro naše další generace,“ uvedl Ivan Holub, koordinátor udržitelného rozvoje společnosti Billa ČR.

Země z vesmíru od NASA

Vlastní čtyřdenní zábavnou a edukační kampaň spustil i americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA). Prostřednictvím zdarma přístupných eventů i videí ukazuje, jaké dopady má činnost člověka například na reprodukci ptáků či na úbytek lesů. Další vysvětlují, jak NASA zkoumá vegetaci či planetu jako takovou. Zájemci se mohou seznámit s vědci i se dozvědět, jak se stát výzkumným pracovníkem v NASA a mnoho dalších věcí.

SodaStream vyzývá k akci místo sdílení

Globální kampaň Don’t just share, care spustila společnost Soda Stream. Spojila síly se specialistkou na sociální sítě Randi Zuckerbergovou, sestrou zakladatele Facebooku. Ta prostřednictvím vtipného videa povzbuzuje veřejnost, aby místo lajkování a sdílení na sítích pro ochranu planety opravdu něco udělali. Pomoct přitom chce i konkrétními tipy na změny, které je možné aplikovat v každodenním životě. Video představuje i platformu, která je přístupná v české verzi a poskytuje konkrétní tipy, jak pro planetu udělat něco přínosného.

Černý most inspiruje kampaní Eco Sense

Pražské obchodní Centrum Černý most spustilo kampaň, jejímž prostřednictvím chce inspirovat zákazníky k nákupům udržitelnějším způsobem. Za příklad dává nejen vlastní iniciativy, jako že v centru se třídí 18 druhů odpadů a místní toalety jsou z velké části zásobovány šedými vodami, nebo že je v rámci ochrany biodiverzity zázemí centra domovem pro deset včelstev, netopýry a různé druhy hmyzu.

„Na cestu udržitelnosti se vydává i řada našich prodejců. Nabízejí ekologicky vyrobené kolekce svého zboží, minimalizují emise logistických procesů, poskytují bezobalový prodej, recyklační služby nebo opravy oděvů. Nyní chceme zapojit a inspirovat i naše zákazníky. I když totiž nakupování ze své podstaty zatím nemůže být stoprocentně udržitelné, společně ho můžeme činit aspoň trošku udržitelnějším,“ uvedla Michaela Matlasová, marketingová manažerka Centra Černý Most.

Kampaň dále poskytuje rady a tipy přes sociální sítě, na speciálním webu či prostřednictvím tematického videa s komentářem Pavla Rímského.

Samsonite uvádí zavazadla z kelímků

Světový výrobce zavazadel představuje novou kolekci Magnum Eco, jejíž produkty jsou vyrobené z plastového odpadu, jako jsou kelímky od jogurtů či lahve. Kufry jsou vyráběné v Evropě po několika letech výzkumu a v úzké spolupráci s recyklační společností Quality Circular Polymers (QCP). Například na výrobu kufru velké velikosti je použit recyklovaný plastový odpad odpovídající 483 jogurtovým kelímkům a 14 plastovým lahvím.

KitKat bude uhlíkově neutrální

Značka čokolády spadající do skupiny Nestlé se zavázala, že do roku 2025 dosáhne uhlíkové neutrality. Cílem KitKat je snížit emise vznikající při získávání surovin, výrobě produktu a jeho distribuci o více než 50 procent. U emisí, které nelze eliminovat, bude značka investovat do náhradních řešení snižujících výskyt skleníkových plynů v atmosféře. „Většina emisí u KitKat vzniká při získávání a zpracování jejích přísad, jako je kakao a mléko. Proto je naším cílem tyto emise co nejvíce snížit, a to především prostřednictvím obnovy lesů a podpory regenerativní zemědělství,“ uvedl Robert Kičina, tiskový mluvčí Nestlé Česko.

Kroky k uhlíkové neutralitě značky KitKat jsou součástí úsilí Nestlé o celkové snížení ekologické stopy společnosti. Nestlé se zavázalo snížit emise skleníkových plynů o polovinu do roku 2030 a dosáhnout čistých nulových emisí v celém hodnotovém řetězci nejpozději do roku 2050.

Vitana představuje další řadu produktů

Česká značka uvádí na trh další výrobky s nízkou uhlíkovou stopou. Po loni představených instantních polévkách s logem Výrobek šetrný k planetě letos přidává obdobnou řadu polévek na vaření. Analýzu celkového množství skleníkových plynů uvolněných během jejich životního cyklu analyzovala společnost CI2. Vitana porovnala polévky na vaření s dalšími jídly a podle firmy v šetrnosti předčí večeře jako jsou chléb s párky, šopský salát či pizza.

„Závod v Byšicích, kde se polévky vyrábí, se zaměřil na snižování uhlíkové stopy již od roku 2014. Za pět let se mu podařilo ve své provozovně snížit uhlíkovou stopu při výrobě o 55 procent. Ve snižování dopadu výroby na životní prostředí pokračujeme. Třeba tak, že hledáme řešení pro eko-logičtější obaly,“ uvedla Magdaléna Šodorová z oddělení marketingu Orkla Foods Česko a Slovensko, kam Vitana patří.

Foreo apeluje: Vyrábějme produkty, co vydrží

Švédská kosmeticko-technologická společnost upozorňuje na jednu z nejběžnějších praktik v odvětví spotřební elektroniky – plánované zastarávání produktů. Apeluje na firmy, aby své produkty vyráběly tak, aby vydržely a nenavyšoval se elektronický odpad.

„Společnosti by měly zajistit, aby jejich produkty vydržely co nejdéle. Jde o upřednostnění životního prostředí a spotřebitelů před zisky. Možná jde o krátkodobou nevýhodu, ale z dlouhodobého hlediska není jiné cesta. Povědomí o nekalých praktikách způsobující úmyslnou rychlou rozbitelnost produktů jen poroste – zejména, pokud vlády přinutí špičkové výrobce zastavit záměrné snižování výkonu baterií nebo zařízení,“ řekl k tomu generální ředitel Foreo Boris Trupcevic.

Den Země podle Earthday.org

S vlastním projektem nemůže chybět ani organizace Earthday.org, která vyrostla z organizace prvního Dne Země v roce 1970. Dnes spolupracuje už s více než 75 tisíci partnery ze 192 zemí světa. Letos pořádá už druhý virtuální event. Loni se do něj zapojilo 8,5 milionu lidí, letos se očekává zhruba 10 milionů. Konference probíhají už od 20. dubna, první den proběhl summit mladých aktivistů, druhý den pak například summit pro vzdělávání. Dnes pak probíhá akce Eart Day Live.