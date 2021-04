Jak si čtenáři tištěného MAM č. 14 mohli přečíst už v úterý 6. dubna, většina oslovených televizních manažerek a manažerů očekává změny na poli peoplemeterového měření. Podle nich mělo více odrážet technologický vývoj a trendy na trhu.

Změnu má přinést chystaný květnový tendr Asociace televizních organizací (ATO) pro projekt crossplatformního elektronického měření sledovanosti a konzumace obsahu na roky 2023—2027. Samotná ATO, sdružující mnohdy rozdílné zájmy televizí a agentur, se k tématu v této fázi nechce podrobněji vyjadřovat, nicméně jednotliví účastníci diskuze a členové ATO jsou sdílnější.

„Pojekt měření sledovanosti televize bude v roce 2023 vstupovat do nové etapy, kterou v Primě vnímáme jako zcela zásadní a přelomovou. V rámci naší strategie Total Video budeme chtít od začátku projektu měřit veškerý videoobsah nezávisle na platformě, na které ji diváci sledují. Zjednodušeně řečeno — nebude podstatné, zda pořad nebo reklama svůj rating vygeneruje například v rámci lineárního‚ free to air‘ vysílání, v mobilní aplikaci, případně v HbbTV nebo na jiné, ať už lineární či nelineární platformě,“ sdělil programový ředitel Primy Roman Mrázek. „V rámci probíhající diskuze a přípravy na tendr, je tento bod pro nás jasnou prioritou. Pevně věříme, že i přes logicky různorodé zájmy jednotlivých subjektů sdružených v ATO určitě najdeme jako vždy společné zadání i cíl,“ dodal.

Renata Týmová, vedoucí výzkumu a analýz České televize, potvrzuje, že diskuze probíhající na půdě ATO ještě není uzavřená: „Nový tendr musí zohlednit vývoj z hlediska digitálního měření videobsahu, za Českou televizi počítáme s rozšířením měření v této oblasti,“ napsala.

Rozvinout projekt tak, aby měřil co nejširší portfolio platforem, koncových zařízení a technologií, kterými se videoobsah včetně reklamy dostává k divákovi, je hlavní výzvou také podle ředitele Asociace mediálních agentur (ASMEA) Ondřeje Nováka. „Dělení konzumace videoobsahu na online a offline již prakticky nedává smysl a projekt na to musí reagovat. Už proto, že se nepřipravuje zadání, které by mělo být funkční za rok a půl, ale také za šest let!“

I podle Štěpána Woldeho, CEO hudební televize Óčko, je zřejmé, že se trh dynamicky rozvíjí a mění se způsob sledování televize. „Do hry vstupují stále nové distribuční platformy, sledovanost ovlivňuje prolínání s online sledováním či sociálními sítěmi, rostou rozdíly ve specifickém chování různých diváckých skupin. To vše mění způsob, jakým se televizní obsah k divákům dostává a výzkum sledovanosti by měl tyto změny zachytit. Věřím, že je to v zájmu všech významných hráčů, žádnému z nich se totiž výše uvedené trendy nevyhnou. A umět je sledovat a obchodovat je bez odpovídajícího měření komplikované,“ myslí si Wolde.

Ředitel Televize Seznam Ivan Mikula v tuto chvíli nechce věc příliš komentovat. Jako řádný člen ATO se Televize Seznam rovněž účastní probíhající diskuze nad novou metodikou. „Vzhledem k tomu, že realizátor měření bude vybrán pro období let 2023 až 2027, je pro nás zcela zásadním kritériem respektování technologického rozvoje platforem distribuce obsahu, a s tím spojené výstupy měření,“ sdělil ve stručnosti.

A co ti malí?

Podle Eriky Luzsiczy, jednatelky společnosti Axocom, je pochopitelné, že zakázka tentokrát bude muset zohlednit měnící se zvyklosti, zejména z hlediska platforem, přes které diváci TV obsah konzumují, a také by se mělo rozlišit, zda jde o sledování v podobě lineárního nebo nelineárního vysílání, rovněž i ve vztahu ke zpětnému vysílání. „Navíc zpřístupnění měření jak technologicky, tak finančně by bylo zajímavé i pro doposud neměřené menší stanice. Vznikl by tak ucelený obrázek trhu, který by pak pomohl k větší transparentnosti sledovanosti jednotlivých stanic. Nutno dodat, že této transparentnosti se asi jen tak nedočkáme, protože jakožto zástupce malých televizních kanálů nás k této diskuzi vůbec nikdo nepřizval,“ stěžuje si Luzsicza. Axocom aktuálně zastupuje přes 50 televizních kanálů, z nichž pár vysílá v Česku a na Slovensku volně, větší část portfolia tvoří placené stanice, například AXN nebo MTV.

Elektronické měření probíhající na reprezentativním vzorku 1870 domácností vlastnících TV přijímač realizuje agentura Nielsen Admosphere. Domácnosti, které se účastní měření, mají před zadavateli a uživateli dat zaručenou anonymitu. Sledovanost je měřena za všechny osoby starší čtyř let na všech televizorech v domácnosti. Od roku 2013 je měřena

i odložená sledovanost pořadů, v horizontu sedmi následujících dní po odvysílání.