Knižní second-hand Knihobot vznikl před dvěma lety, loni se přes něj už prodalo více než sto tisíc knih. Na příští rok plánuje služba prodat knihy za více než 100 milionů korun a pomoci má investice skupiny Miton, který za 15 milionů korun získala ve firmě 30procentní podíl.

Česká síť knihkupectví, ale i antikvariátů, knihoven nebo bazarů je hustá a kvalitní. Ze 30 milionů nově vydaných knížek se z druhé ruky prodá jen asi 800 tisíc kusů a těch, které by mohly ještě dělat někomu radost, se ročně likvidují miliony. Dostat přečtenou knížku zpátky k někomu, kdo ji ocení, stále není tak jednoduché, aby to bylo úplně běžné.

„Všichni si rádi kupujeme knížky, ale ne všechny potřebujeme nastálo v knihovně. Málo z nás pak takové knihy vrací do oběhu. Je to logické, protože stále nemáme dostatek možností, jak knihy pohodlně poslat dál,“ popisuje situaci zakladatel Knihobotu Dominik Gazdoš. „Pak to připomíná začarovaný kruh, kdy by si čtenář rád pravidelně kupoval knihy z druhé ruky, ale často nemá kde,” uzavírá. A to chce Knihobot změnit.

Na snímku zakladatelé Knihobotu: Nalevo Dominik Gazdoš, uprostřed Pavel Pekař, napravo David Gazdoš

Na jedné straně buduje síť knihobodů, kam lze knihy pohodlně zanést. V Praze jsou to pobočky Knihobota nebo Zásilkovny. Kdo nemá knihobod v dosahu, ten si může kamkoli v ČR zdarma objednat kurýra. Již nyní dokáže Knihobot přijmout, nafotit a nabídnout do prodeje tisícovku knížek denně a do konce roku by to mohl být trojnásobek. Na druhé straně buduje vlastní férový systém pro oceňování knih a peníze z prodeje vyplácí majitelům na základě skutečné prodejní ceny hned poté, co kniha najde nového majitele.

„Naše peníze a know-how z e-commerce mohou pomoci k dalšímu růstu. Pro začátek jsme do Knihobotu investovali 15 milionů korun. Navíc trend obliby věcí z druhé ruky sledujeme už roky a je nám hodně sympatický,“ komentuje dohodu partner Mitonu Michal Jirák. V žebříčku Technology Fast 50 CE poradenské společnosti Deloitte se Knihobot loni umístil v kategorii vycházejících hvězd středoevropského regionu Rising Stars na 20. místě a jako 9. nejzajímavější český projekt. Dominik Gazdoš byl zároveň magazínem Forbes zařazen do žebříčku českých 30 pod 30.