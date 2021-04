Během loňského zátěžového testu, který přinesla pandemie, Fruitisimo otevřelo e-shop a vstoupilo do maloobchodního prodeje se zmrzlinami a limonádami. Letos chce firma se sedmi desítkami ovocných barů na trzích v Česku, na Slovensku a v Maďarsku otevřít až dvanáct prodejen. V druhé polovině roku plánuje navíc vstoupit na německý trh.

„Loni se jednoznačně jednalo o nejnáročnější zkoušku, kterou jsme si zatím prošli. Pandemická situace nás velmi často nutila dělat velmi náročná a rychlá rozhodnutí, mnohdy v záležitostech, které jsme všichni řešili poprvé v životě. Ukázalo se ale, že i v této složité době jsou stále podnikatelé, kteří vidí krizi jako příležitost, stejně jako my, a především díky tomu se nám za poslední rok podařilo uzavřít dvanáct nových franšízových smluv, z nichž některé jsou na již fungující pobočky, ale řada z nich i na nové, které se již postupně realizují či budou realizovat do konce roku 2021,“ říká Michal Příhoda, ředitel Fruitisimo Group.

Díky novým franšízantům se Fruitisimo objeví na řadě míst a ve městech, kde značka doposud nepůsobila. Například už v květnu otevře novou prodejnu v Teplicích.

V maloobchodním prodeji mají z pohledu balených produktů zatím nejlepší ohlas zmrzliny. Limonády (Vitaminády) budou podle Příhody ještě potřebovat nějaký čas, aby prorazily, jelikož se nejedná o pro trh typické zboží (kvalitní ovocná, vitamínová limonáda). „Vlastně vytváříme trochu novou kategorii, cesta na trh v širším pojetí bude kvůli tomu o něco složitější,“ myslí si Příhoda.

Fruitisimo má také e-shop, který otevřela z počátku první vlny pandemie. Prodávají se zde především čerstvé šťávy. Ty firma pro on-line prodej připravuje metodou lisování za studena (coldpress). Tento proces garantuje spotřebu až do čtyř dnů od výroby. „Věříme, že situace okolo pandemie se s přibývajícím očkováním bude postupně stabilizovat a my se budeme nadále ve všech směrech rozvíjet, a to ještě rychlejším tempem, než doposud. Krom výše uvedeného je tomu důkazem i nový trh – Německo, kde plánujeme otevřít první prodejny v druhé polovině letošního roku,“ uzavírá Příhoda s tím, že Německo bude čtvrtou evropskou zemí, kde Fruitisimo působí. V Německu chce začínat se třemi ovocnými bary.