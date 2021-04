Počátkem dubna 2021 nastoupila na pozici manažerky externí komunikace Zuzana Svobodová, která bude zároveň zastávat funkci tiskové mluvčí. Ve své roli bude přímo podřízena Petru Jonákovi, řediteli pro korporátní záležitosti a udržitelnost T-Mobile Czech Republic.

Svobodová do T-Mobile přichází z českého a slovenského zastoupení McDonald’s, kde posledních šest let řídila oddělení korporátní komunikace. Společenskou odpovědnost, CSR agendu a externí komunikaci pro Českou republiku a Slovensko měla na starosti také v The Coca-Cola Company, kde zastávala funkci manažerky pro vnější záležitosti a komunikaci. Svobodová má ve svém portfoliu i zkušenosti z brand managementu, pracovala jako brand manažerka sycených nápojů Coca-Cola light, Fanta a Sprite, a z agenturního prostředí, její kariéra započala v Ogilvy PR na klientech Absolut vodka nebo Plzeňský Prazdroj.

V T-Mobile se bude, kromě externí a krizové komunikace, podílet i na komunikaci udržitelnosti a CSR, brandingu zaměstnavatele a komerční komunikaci. Do T-Mobile si z rychloobrátkového segmentu přináší zaměření na zákazníka, budování brand love přes příběhy a zápal pro udržitelnost.

Zuzana Svobodová vystudovala marketing a PR na Anglo-American College a následně získala MBA titul na University of New York in Prague. Ve volném čase je vášnivou snowboardistkou a wakeboardistkou, miluje tanec a výtvarné umění, je vdaná a má dvě děti.