YouTube již podruhé v historii Česka a Slovenska vyhlásil výsledky soutěže YouTube Works, v níž mezi sebou soupeří ty nejlepší videokampaně z obou zemí. IKEA získala hned dvě ceny.

Virtuálně a na dálku proběhl druhý ročník soutěže o nejlepší české a slovenské videokampaně YouTube Works. V ní jsou posuzovány zejména byznysové a mediální výsledky kampaně, ale i mediální strategie a kreativa. Přihlášeny byly práce, které na YouTube běžely v loňském roce.

„V těchto nejistých dobách musely značky prokázat schopnost flexibilně reagovat a inovovat rychleji než kdy předtím,“ uvedla Vanda Wolfová, vedoucí agenturního byznysu Google, pod nějž YouTube spadá.

„Chtěli jsme oslavit a ocenit všechny skvělé nápady, které stály za nejúčinnějšími a nejinovativnějšími kampaněmi na YouTube v roce 2020. Požádali jsme jedenáct marketingových odborníků, od kreativních ředitelek po zakladatele a CEO’s, aby nám pomohli tyto kampaně najít,“ dodala.

V porotě usedla Lenka Auerová, operations director v Adexpresu, šéf kreativy Isobaru Pavel Flégl, šéf kreativy Triad Advertising Matouš Fridrich, zakladatelka a ředitelka WeDigital Andrea Hurychová, CEO Fragile media Daniel Kafka, Peter Michalka z Respect APP, šéfka skleintských služeb v Performics Anna Olvecka, spoluzakladatel a kreativní ředitel Darwin & The Machines Michal Pastier, CEO Publicis Groupe pro střední Evropu Tomáš Varga, Hana Zachová, brand lead Glami a Adéla Krausová, managing director WMC/Grey.

„Diskuse během hodnocení byly velmi zajímavé a přínosné. Člověka ty různé názory obohatí. Kampaně se sešly v ročníku velmi dobré, jen je možná v některých ohledech znát, že ve srovnání se světem máme co dohánět,“ uvedla porotkyně Adéla Krausová a dodala jedno přání do budoucna: „Soutěži by podle mě pro příště slušela nějaká kategorie zaměřená čistě na kreativu.“

Které soutěže ale zaujaly letos?

Kategorie: GRAND PRIX a Nejlepší integrace YouTube

Hit roka ’73, Zlatý Bažant (Heineken) s agenturami Dentsu a Made by Vaculik

Zlatý Bažant je nejprodávanější značkou piva na Slovensku. V roce 2016 pivovar úspěšně uvedl na trh ikonický produkt v retro designu s recepturou z roku 1973. O tři roky později však začaly prodeje klesat. Společnost proto spustila na YouTube kampaň na zvýšení povědomí o značce, která se inspirovala kultovní písní z konce 70. let, singlem Rasputin od skupiny Boney M. Díky vtipnému textu, chytlavé melodii a autentickému videu se píseň stala virálním hitem. Uživatelé ho začali vyhledávat a nahrávat své vlastní cover verze.

Kampaň byla oceněna za maximalizaci potenciálu YouTube a výrazné překročení obchodních cílů.

Kategorie: Nejlepší sociální dopad pomocí YouTube

Každý domov by měl být bezpečným místem, IKEA s agenturami Triad Advertising, Bistro Films a Dentsu

Téměř každá druhá Češka a Slovenka zažila nějakou formu domácího násilí. Během globální pandemie, kdy měl domov být paradoxně tím nejbezpečnějším místem, se počet hlášených případů dokonce zdvojnásobil. S využitím motivu hrůzy a strachu vytvořila IKEA 90sekundové video, které ukazuje, že domácí násilí nemusí být jen fyzického charakteru.

Kampaň dosáhla 2,5 milionu zhlédnutí v Česku a 1,3 milionu na Slovensku, vzbudila značný zájem o toto téma a změnila povědomí o značce IKEA. Porota ocenila úspěšnou integraci sociálního tématu do komerční komunikace.

Kategorie: Nejlepší dlouhodobé využití YouTube

Make-up in the city, Maybelline New York (L’Oréal) s agenturami McCann, BnT a Wavemaker

Značka Maybelline New York v minulosti bojovala s tím, jak se co nejvíce přiblížit své cílové skupině. Proto hledala dlouhodobější řešení, které by bylo efektivnější než tradiční typy médií a zlepšilo by image značky. Výsledkem byl zrod YouTube seriálu „Make-up in the city“, který mladým dívkám pomáhá s líčením a inspirací. Koncept také intenzivně těží z partnerství s populární televizní show SuperStar, díky němuž vznikly některé z nejpopulárnějších videí. Vítězka loňského ročníku nazpívala tutoriál krok za krokem a ambasadorka Maybelline musela tento návod následovat a vytvořit podle něj finální vzhled líčení.

Porotu zaujala dlouhodobá konzistence konceptu této série YouTube.

Kategorie: Nejlepší spolupráce s influencerem

Digitálna osobnosť Bejby Blue, TatraBanka s agenturou This is Locco

Na Slovensku je Tatra Banka jednou z nejinovativnějších digitálních značek bankovního sektoru. Zároveň každoročně spouští kampaň zaměřenou na studenty, kteří si ještě neotevřeli bankovní účet. Protože si Tatra Banka chtěla udržet svoji vedoucí pozici, vsadila doslova na digitální svět. Zrodila se mladá virtuální umělkyně Bejby Blue složená z nul a jedniček. Jako influencerka se stala součástí kultury mladých lidí, streamovala online hry, vystupovala v hudebních videoklipech, učila své fanoušky žít ekologicky a udržitelně. Dokonce se účastnila rozhovorů v médiích.

Kampaň překročila své cíle v oblasti akvizice a to v roce, který byl obecně velmi těžký. Proto byla oceněna porotou.

Kategorie: Nejlepší využití YouTube pro výkonnostní marketing

Dárek, co nebude ležet ve skříni, Sportisimo s agenturou Bumerang.film

Sportisimo se jako jedna z nejsilnějších značek obchodů se sportovními potřebami v Česku pohybuje ve vysoce konkurenčním prostředí. Rok 2020 jí třeba ukázal, že nebyla plně připravena na neočekávaný nárůst online poptávky. První YouTube videa vznikala spíše metodou pokus omyl a to všechno před nejnáročnější Vánoční sezonou za dveřmi.

Vynikající kampaň na YouTube však nakonec oslovila více než 2,6 milionu diváků, využila platformu pro dosah i výkon. Pracovala též s ideálními formáty pro dosažení jednotlivých konkrétních cílů. Navíc se učila ze svých vlastních nejlepších postup. Proto získala od poroty nejvyšší ocenění v dané kategorii.

Kategorie: Nejlepší mediální strategie

Vyzvite mäsožrúta!, IKEA s agenturami Dentsu a Kaspen / Jung von Matt

Je něco, co můžeme jako jednotlivci udělat pro to, aby náš životní styl byl udržitelnější? IKEA si položila právě tuto otázku a v roce 2020 představila rostlinnou verzi svých ikonických kuliček, které chutnají stejně jako ty masové. Cílem kampaně bylo zvýšit povědomí o tomto produktu a posílit vnímání IKEA jako udržitelné značky. Byla vytvořena série videí využívajících claim „Vy rozdíl nepoznáte, planeta ano“.

V Česku kampaň oslovila více než 4,6 milionu diváků, na Slovensku 2,3 milionu. Porota ocenila, že IKEA použila různé formáty pro různé cílové skupiny a nebála se vsadit na YouTube jako hlavní médium.

Kategorie: Cena poroty za kreativní inovaci

Jedno století nestačí, Škoda Autos agenturami Peppermint Digital a PHD

Když se před 125 lety začala psát historie českého automobilového průmyslu, Škoda Auto byla u toho. Značka chtěla toto výročí oslavit připomenutím některých zásadních milníků své historie a mluvit o nich moderně. Brand na trh uvedl sérii videí představující klíčové inovace v historickém kontextu, avšak s přesahem do současnosti.

YouTube kanál byl hlavní platformou exkluzivního obsahu a kampaň přinesla celkem více než devět milionů zhlédnutí. Zvláštní cenu poroty projekt získal za kombinaci zajímavého obsahu a příkladného řemeslného zpracování.