Prima od dubna uvede dva nové pořady a na ráno přidává oblíbené vlajkové seriály Slunečná a Sestřičky.

Na hlavním kanále představí 6. dubna zcela novou show s názvem Like House. Vysílat se bude každý den odpoledne. Diváci budou po dobu tří měsíců sledovat každodenní život soutěžících, jejich vztahy, radosti, strasti i to, jak se poperou s různými výzvami a soutěžemi. Influencer, který dostane od diváků nejvyšší počet hlasů prostřednictvím mobilní aplikace, se stane vítězem reality show a získá výhru ve výši půl milionu korun.

„Uvedením nových pořadů i malými úpravami v programovém schématu bychom rádi divákům zprostředkovali více zábavy pro celou rodinu. Do odpoledního slotu přidáváme unikátní reality show Like House, která představí osm různorodých influencerů, známých především z raketově rostoucí sociální sítě TikTok,“ říká Roman Mrázek, programový ředitel skupiny Prima.

Zpestřením pro soutěžící i diváky budou hosté, které produkce bude průběžně do vily zvát. Mezi influencery, kteří se na začátku dubna do vily nedaleko Berouna nastěhují, jsou: Tomáš Běhounek (@t0mi.jpg), Lada Horová (@laaduska), Barbora Chvojková (@barcachvojku), Adam Kajumi (@adamkajumi), Marie Rosecká (@maru_rosecka), Barbora Stříteská (@barborastriteska), Jan Svěcený (jenisek_) a Marek Valášek (@datel_marek).

Kromě této show Prima uvede také rodinný magazín Na houpačce s moderátorkou Evou Čejkovou, startuje v sobotu 3.dubna. V závěrečné části pořadu bude pravidelné okénko Eva testuje (Eva Čejková je zakladatelka služby Testuj.to, v níž loni získala podíl Heureka, pozn. red.) , kde diváci mohou doma otestovat produkty, které byly představeny v pořadu. „Sobotní pořad Na houpačce je dalším přírůstkem do portfolia volnočasových pořadů. Je to týdeník pro každého, kdo má rád zdravý životní styl a rodinnou pohodu, proto jej nasazujeme do podvečerního slotu, kdy se u televize potkává celá rodina,“ přibližuje další pořad Roman Mrázek.

S nasazením nových pořadů přichází i programová změna – každý všední den bude možné sledovat vlajkové seriály Primy i v dopoledních hodinách.