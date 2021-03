Česká televize a Národní pedagogický institut, spadající pod ministerstvo školství, natočily společně sérii krátkých videí, ve kterých kromě učitelů vystupují i desítky studentů posledních ročníků středních škol. V každém z třiadvaceti dílů pořadu Dáme to! provázejí typickými úlohami maturitních didaktických testů z českého jazyka a matematiky a vedle obvyklých postupů upozorňují i na nejčastější chyby. Internetová série Dáme to! je volně dostupná na vzdělávacím webu ČT edu.

„Pro Českou televizi je v posledním, pandemickém roce podpora vzdělávání a pomoc žákům, studentům a učitelům jedním z klíčových témat. Po UčíTelce pro první stupeň základních škol a po Škole doma a dalších pořadech pro žáky chystající se na střední školy jsme nyní chtěli alespoň částečně pomoci maturantům. Uvědomujeme si totiž, jak je pro ně příprava na zkoušku v době výpadku prezenční výuky komplikovaná,“ říká generální ředitel České televize Petr Dvořák.

„Velmi si vážím odpovědného přístupu veřejnoprávní České televize k žákům a studentům i její spolupráce s Ministerstvem školství. Ta začala již před rokem, kdy jsme společně odstartovali pořad UčíTelka, který byl zaměřen zejména na ty nejmenší. Avizovanou sérii k didaktickým testům považuji za další důležitou podporu letošním maturantům, která naváže na aktivity Ministerstva školství, jako je například možnost procvičování didaktických testů na webu Cermatu nebo v mobilní aplikaci České školní inspekce,“ říká ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga.

Série Dáme to! se zaměřuje na typické úlohy, které se objevují v didaktických testech z českého jazyka a z matematiky. „Videa jsme netočili s cílem shrnout celou středoškolskou látku. To ani nejde. Spíše jsme chtěli maturantům ukázat, co je čeká, na jaké typy úkolů pravděpodobně narazí, jaké jsou obvyklé postupy i nejčastější chyby, jak se testy hodnotí. Vycházeli jsme z toho, že čím méně zaskočení u testu naostro budou, tím víc času jim zbyde na konkrétní zadání. I proto jsme do tvorby pořadu ve velké míře zapojili samotné budoucí maturanty. Díky nim je předávaná zkušenost daleko autentičtější,“ říká vedoucí Komunikace ČT a webu ČT edu Alžběta Plívová.

Série Dáme to! zahrnuje 10 dílů k testům z českého jazyka, 10 dílů k matematice a tři díly provázejí studenty hodnocením maturitních testů či správným vyplňováním záznamových archů. Do tvorby videí se zapojilo 33 studentů z osmi středních škol, Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy z Prahy 4, Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia, Střední odborné školy z Českého Brodu-Liblice, Gymnázia Na Zatlance, Gymnázia Josefa Jungmanna v Litoměřicích, Gymnázia Jana Keplera, Gymnázia T. G. Masaryka v Litvínově, Masarykovy střední školy chemické a Gymnázia České Budějovice.

Portál ČT edu Česká televize spustila v reakci na uzavření škol v dubnu loňského roku. V tuto chvíli web nabízí několik tisíc volně dostupných krátkých vzdělávacích videí, která jsou tříděna podle stupňů vzdělávání a jednotlivých předmětů. ČT edu tak nyní učitelé, rodiče i žáci intenzivně využívají v rámci distančního vzdělávání.