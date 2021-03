Popularita dronů pro amatéry stoupá. Častěji je využívají také produkce k natáčení spotů a velké uplatnění nacházejí v delopmentu nebo logistice. Kdy přijde čas masového využití?

O využití dronů se hovoří už dlouhá léta, ale doposud je postup spíše pomalý. Zatím se jejich využití nejvíce dotýká oblastí jako je zemědělství, stavebnictví, pojištění, logistika, využití policií a ozbrojenými složkami či k produkci reklam a spotů a filmových záběrů. Podle odhadu Insider Intelligence dosáhne velikost trhu do roku 2025 částky 63,6 miliardy dolarů. Oblast doručování zboží by přitom mohla už v letošním roce dosáhnout sumy 29 miliard dolarů. Stratégové z americké banky Goldman Sachs pak předpovídají velikost trhu až sto miliard dolarů, neboť očekávají vyšší poptávku jak z komerční, tak i z vládní sféry. Brzy ale může přijetí komerčního využití dronů sílit. Podle odhadu vládní agentury FFA se očekává zvýšení počtu komerčních dronů ze 42 tisíc na 440 tisíc s tím, že se číslo může vyšplhat až na 1,6 milionu. S doručovacími drony už zahájily pilotní projekty jak e-commerce gigant Amazon, tak i americká pošta nebo řetězec Walmart.



Podle zprávy Organizace spojených národů (OSN) dosáhne v roce 2050 počet obyvatel na Zemi 9,7 miliardy lidí. Spotřeba zemědělských produktů proto do roku 2050 stoupne o 69 procent a využití dronů přináší zajímavé možnosti z hlediska dohledu nad rozsáhlými poli a pozemky, monitoringu hospodářských zvířat, managementu a možností zálévání na polích, případně aplikaci hnojiv, na což se drony trénují v rámci pilotních projektů například v Zanzibaru. Drony dokáží postřiky zvládat až 40 krát rychleji, než když se postřiky dělají ručně. Jedna švýcarská firma využívá moderní 5G technologie k detekci růstu plevele, ušetří tak použití herbidiců až o polovinu.



Využití dronů ve stavebnictví a těžařství by podle zprávy PwC by mohlo vyrůst v krátkém čase na 28 miliard dolarů. Pro firmy jejich využití z hlediska monitoringu bezpečnosti na stavbách nebo dolech znamenalo velké úspory. Pravidelné kontroly, zda jsou pracovníci na místě v bezpečném prostředí, totiž u velkých projektů zabere mnoho hodin, zatímco dron či jejich letka zvládnou stejnou práci klidně během patnáctiminutového letu.



Pro pojišťovny zase představují drony způsob, jak je využít při zkoumání pojistných událostí rychle a bezpečně na dálku a i v místech, kde by nebylo pro lidi třeba bezpečno, velmi rychle reagovat v rámci událostí a poskytnout fotografie i video z místa. Stejně tak nacházejí využití v bezpečnostních složkách při sledování nebo situacích s rukojmími či bombami. V řadě případů mají stejný efekt jako vrtulníky a ještě jsou méně nápadné. Boom využívání dronů však zaznamenávají i hráči na opačné straně barikády. K přepravování drobných zásilek drog je využívají pašeráci například na nechvalně známé mexicko-americké hranici.

Prodeje i registrace rostou

Boom zájmu o drony je dobře vidět i na prodejích obchodníků, stejně tak jako na nárůstu v rámci nyní už povinných registrací dronů a složení online zkoušek. „Drony stále patří mezi oblíbené zboží, ročně jich prodáme tisíce kusů různých druhů. Celkově loni kategorie dronů zaznamenala růst prodejů o téměř 30 procent,“ odpovídá Pavel Roubínek, divizní ředitel pro nákup a prodej v Alze.



Dříve byla podle něj jedním z rozhodujících faktorů při výběru konkrétního modelu jeho hmotnost. Po změně legislativy, kdy i menší modely pod 250 gramů vybavené kamerou musí mít registraci, vstupují do rozhodovacího procesu i další faktory. Od 31. prosince 2020 je nutné pro provozování dronů v kategorii open úspěšně projít registrací a online testy. Na konci loňského roku bylo registrováno u Úřadu pro civilní letectví 13 648 pilotů dronů, kteří úspěšně splnili testy. Aktuálně už je registrováno 24 164 provozovatelů a 26 538 pilotů dronů.

