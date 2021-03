Průzkumy potvrzují, že většina Čechů se po skončení pandemie plánuje do kamenných obchodů vrátit. Ovšem na straně druhé je jisté, že pandemie přinese strukturální změny zákaznického chování. Společnost CBRE v průzkumu zjišťovala, jakým způsobem a do jaké míry chtějí maloobchodníci na změny reagovat.

„Výsledky průzkumu ukazují, že již dvě třetiny obchodů v obchodních centrech aktuálně provozují vlastní e-shop, čímž mírní propad maloobchodních tržeb. Třetina obchodů navíc využívá rozhraní zavedených online prodejců. Nejčastěji se jedná o Alzu (29 %), Mall (19 %), Rohlík (19 %), nebo Amazon (10 %). Podíl zboží objednaného přes tržiště partnerů dosahuje u těchto obchodů do 15 procent z celkového objemu online zakázek,“ komentuje Tomáš Míček, vedoucí oddělení retail sektoru a správy obchodních center v CBRE. Podle něj by o společný e-shop nájemců v rámci jednoho OC, ve kterém by jednotlivé obchody prodávaly své zboží, má zájem pouze čtvrtina retailerů. „Ovšem 87 procent respondentů by uvítalo, pokud by webové stránky jednotlivých obchodních center měly funkcionalitu, která by fungovala jako rozcestník a směřovala zákazníky na e-shopy konkrétních nájemců. Z těch, co mají o tuto službu zájem, by pak téměř polovina byla ochotná tyto tržby zahrnout do obratů nájemní jednotky,“ dodává Míček.

Průzkum dále ukázal, že aktuálně 53 procent obchodů v obchodních centrech funguje jako výdejní místo pro online objednávky. V průměru je každá pátá položka vyzvednuta přímo v kamenném obchodě. Nejvíc tuto službu využívají prodejny se sportovním zbožím, knihkupectví a lékárny. „Často diskutovaným tématem je zřízení společného odběrového místa v rámci obchodního centra tak, aby zákazník nemusel obcházet jednotlivé prodejny. Takové řešení by trvale využívala přibližně třetina obchodů zúčastněných v průzkumu. Obdobný zájem je také o centrálně zřízené odběrové boxy,“ uvádí Jan Janáček, vedoucího týmu pronájmů maloobchodních prostor v CBRE. Hlavním důvodem, proč

Hlavním důvodem, proč někteří retaileři společnou iniciativu nepreferují, je snaha motivovat lidi k osobní návštěvě prodejny a umožnit zákazníkům poskytnout adekvátní nákupní zážitek a lépe díky tomu budovat vztah se zákazníkem. V prodejně jej navíc můžu motivovat k dalšímu nákupu. „Třetina nájemců obchodních center plánuje v rámci svých obchodů změny související s modernizací či zkvalitněním zákaznického zážitku. Kromě redesignu samotných obchodů či showroomu se nejčastěji jedná o větší využívání digitálních technologií, mj. samoobslužných terminálů a bezkontaktních plateb, ale i uživatelsky vylepšených e-shopů,“ říká Jan Janáček.

Třetina účastníků průzkumu by uvítala, kdyby OC zavedla novou funkcionalitu na webu či mobilní aplikaci umožňující zákazníkům rezervovat si určité služby, například návštěvu kosmetiky či kadeřnictví. Polovina obchodů by také měla zájem o věrnostní program provozovaný obchodním centrem nebo o službu home delivery, tedy rozvážku zboží zákazníkům až domů, kterou by organizovala právě obchodní centra.

Průzkum CBRE proběhl letos v únoru a zúčastnilo se ho přes 100 zástupců maloobchodních značek, které působí v tuzemských obchodních centrech.