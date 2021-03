Ikea plánuje v létě otevřít své první plánovací studio ve středoevropském regionu, a to v pražském nákupním centru Westfield Chodov. Zaměří se na řešení individuálních potřeb zákazníků v interiéru. Odborníci na místě pomohou s plánováním kuchyní, ložnic, koupelen i úložných prostor.

Zákazníci si na ploše zhruba 700 m2 budou moci prohlédnout nabízené materiály, dekory, vybavení i vybrané výrobky, včetně těch pro chytrou domácnost. Součástí bude i osm vzorových pokojů, které znají návštěvníci z obchodních domů. Studio nabídne i možnost objednat si zboží online.

O zákazníky se bude starat tým osmnácti konzultantů. „Zákazníci se zde budou moci potkat s našimi odborníky na interiérové vybavení (…). Služeb studia budou moci využít také podnikatelé, kteří zařizují komerční prostory,“ říká Eva Božíková, vedoucí plánovacího studia.

„Plánovací studio se svojí koncepcí odlišuje od běžného typu prodejny. Jako expertní poradna a showroom spojuje výhody osobní konzultace, na kterou zákazník naváže objednávkou. Ve Westfield Chodov jde už o několikátý projekt, který spojuje přednosti fyzického retailu a on-line prostředí, tentokrát navíc v úzké spolupráci s další silnou a celosvětově oblíbenou značkou,“ uvedla Petra Valentová, marketingová manažerka Westfield Chodov.

V Česku má Ikea čtyři obchodní domy: Praha – Černý Most, Praha – Zličín, Brno a Ostrava. Výrobky si mohou zákazníci objednávat do výdejních míst v Hradci Králové, Liberci, Zlíně, Olomouci, Českých Budějovicích a Plzni. V plánu je otevření výdejních míst také v Karlovarském a Ústeckém kraji. Ikea už menší koncept dříve testovala v centru Prahy. Svůj Ikea Point na Václavském náměstí ale zavřela v létě roku 2019. Podle marketingového manažera Ikea, Michala Kroupy (viz rozhovor níže), si tím otestovala, o co je mezi zákazníky zájem.