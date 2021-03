Co z hlediska grafiky a designu bude trendem letošního roku? Devět největších trendů, které budou hýbat světem sociálních sítí popsali odborníci z agentury LCG New Media.

1. Tlumené barvy

Po turbulentních zážitcích loňského roku touží většina lidí hlavně po klidu a jistotě. A právě tyhle pocity v nás dokážou vyvolat tlumené barvy. Působí na nás pohodově, bezpečně a nostalgicky. Není se pak čemu divit, že jim začali dávat přednost i designéři. Tlumené barvy vznikají jednoduše tak, že k vámi zvolené výrazné barvě přidáte bílou nebo černou. Záleží na tom, jestli chcete, aby byl váš výsledek tmavý, nebo světlý.

2. Geometrické tvary

Kontrast, textura a hloubka, právě tyhle tři věci můžou vaší grafice a designu dodat geometrické tvary. Jejich krása spočívá v jejich jednoduchosti a variabilitě. Můžete s nimi zkrátka dělat cokoliv. Dodat jim netradiční barevné ladění, zkombinovat s fotkami nebo ilustracemi nebo je využít pro tvorbu ikon ve vaší aplikaci. Tady se fantazii meze opravdu nekladou.

3. Jednoduché ikonky

Ikonky jsou skvělým prostředkem, jak ukázat věci jednoduše bez zdlouhavých popisů. Anebo jak nudné popisky oživit. Letos budou na výsluní jednoduché 2D ikonky, které snadno přizpůsobíte svým potřebám. Ať už plně barevné, nebo jen v lince. Mít vlastní sadu ikonek se vám rozhodně vyplatí. Protože konzistentnost je důležitá i v grafice.

4. 3D napodobující plastelínu

3Dčko se v oblasti trendů a oblíbenosti drží už pár let a ani do budoucna se nezdá, že by mělo ztratit svoje postavení. Jestli jste s ním ještě nezačali, pak už opravdu není na co čekat. 3D grafika už se dávno nesnaží jen napodobovat realitu, ale jde si svou vlastní cestou. Inspiruje se ilustrací, animací a dalšími styly. V letošním roce budou hrát prim pastelové tóny a textury napodobující plastelínu. Zkrátka čím hravější bude váš design, tím lepší.

5. Inspirace přírodou

Vysedávání doma, které se stalo v loňském roce téměř povinností, nás všechny změnilo. A mimo jiné v nás probudilo i větší touhu po krásách přírody. Není divu, že se tahle touha odráží i v designech a grafice. Svět přírody nás fascinuje a inspiruje od nepaměti, a právě teď je nejlepší doba pustit se do jejího objevování. Tak se toho nebojte a přidejte nějakou tu rostlinku i do svého designu.

6. Optické iluze

Lidské oko je dokonalým a zároveň nedokonalým nástrojem. Právě o tom nás přesvědčují optické iluze. Jsou skvělým způsobem, jak zaujmout. Protože většina lidí se při pohledu na ně opravdu na chvíli zamyslí a věnuje jim větší pozornost než jiným obrázkům. Zkuste si s nimi taky vyhrát. Pro začátek ani nemusí jít o nic složitého. Se samostatnými písmeny a čísly si snadno vystačíte.

7. Komiksové postavičky

Co dodá značce na originalitě a zároveň si ji díky tomu lidé lépe zapamatují? Přece maskot! Mít svoji vlastní originální postavičku je pořád víc a víc populární. Zvlášť pokud se budete držet ve stylu kresleného komiksu. A je jedno, jestli se vydáte do minulosti, nebo se budete držet současnosti. Hlavní je, aby byl váš hrdina rozpoznatelný a seděl k vaší značce.

8. Zlato

Nic nedodá designu větší punc luxusu než zlato. A to platí i pro letošní rok. Ať už se rozhodnete pro využití jednoduchých zlatých prvků, zlatých textur anebo se rozparádíte s 3D modelem ze zlata, nemůžete šlápnout vedle. Nebojte se ani kombinace s jinými materiály, které dodají designu na zajímavosti.

9. Předimenzovaná typografie

Čím dál víc se na typografii hledí jako na grafický prvek než jako na prostředek pro sdělování informací. Čitelnost je samozřejmě stále důležitá, ale přesto je upozaděná na úkor designu. V současnosti se do popředí dostávají výrazné designy s předimenzovanými rozměry, které zaujmou.