Představíme nové televizní studio s rozšířenou realitou a chystáme rekordní počet přenosů, říká šéf stanic O2 TV Sport Marek Kindernay

Některé zápasy MMA nebo amerického fotbalu už mají podobnou sledovanost jako fotbalové přenosy. Vytváříme koncept, aby všechny hlavní sporty v rámci nabídky O2 TV Sport měly svého influencera,“ popisuje Marek Kindernay, který ve funkci výkonného ředitele řídí O2 TV Sport už šestým rokem.

Jak hodnotíte loňský rok? Jak se vyvíjejí počty předplatitelů?

Sport nezažil nejlepší rok, v řadě sportů bylo několik vynucených přestávek, dlouhé týdny byly bez sportovního obsahu. I přes neuvěřitelně turbulentní období, kterým procházíme, nám od loňského roku počet zákazníků vzrostl téměř o 90 tisíc a počet služeb některého z tarifů O2 TV dosáhl ke konci roku 529 tisíc. Meziročně šlo o třicetiprocentní nárůst ve sledovanosti. Nabízíme nejvíce sportovního obsahu, a proto jsme dokázali lidi k televizi dostat. Z hlediska čísel to byl rok rekordů.

Jak moc se projevilo, že sportovní stanice se musely jednu dobu uchylovat jen k reprízám?

Máme štěstí, že většina soutěží, které vysíláme v našich programech, se nadále hraje a k většímu přerušení nedošlo. Jak fotbalová, tak i hokejová liga se sice hrají bez diváků na stadionech, ale program je od podzimu neskutečně nabitý, zimní přestávka byla ve fotbale jen tři týdny. Fortuna:Liga se hraje ve zhuštěných termínech, stejně tak extraliga. Myslím, že je dobře, že ligy pokračují i vzhledem k náladě ve společnosti. Lidé zažívají obtížné období, kdy není moc důvodů ke spokojenosti. A jestli sport něco umí, tak radost především rozdávat.

Jak se vyvíjejí reklamní příjmy a jak je ovlivnil covid? Na co se zaměříte v kampaních?

Určitou dobu se nehrálo, což na inzerenty vliv mělo. Máme stálý okruh klientů, jde logicky o sázkové společnosti a další sponzory okolo fotbalu. Snažíme se jim zajišťovat nejen reklamní spoty ale i virtuální reklamu v přenosech, sponzoring a další speciální aktivace jako product placement či soutěže. Formátů je celá řada a je to obsaženo v balíčcích služeb pro celoroční partnerství. Nárůst sledovanosti o 30 procent se odráží v zájmu inzerentů. V minulosti jsme měli několik kampaní na sportovní balíčky, v nich budeme nadále pokračovat. Dobře nám funguje i takzvané rodinné sledování, díky kterému lze O2 TV sledovat až na třech zařízeních současně. Úspěšné jsou také balíčky O2 Spolu, kde kromě televize nabízíme i internet a mobilní služby. Hlavní kampaň se letos bude týkat sportu a přechodu na novou platformu.

Jaké kategorie zaznamenávají růst a kde naopak došlo k poklesu diváků?

To je aktuální otázka i vzhledem k výsledkům popularity sportů, který zveřejnila Národní sportovní agentura. Mohu garantovat, že nejsledovanějším sportem v ČR je stále z hlediska sledovanosti fotbal, za ním hokej a pak ženský tenisový okruh WTA. Ale třeba MMA zápasy mají velký nárůst. S MMA jsme začínali v roce 2015, kdy jsme spouštěli Oktagon a postupně přidávali další zahraniční soutěže. O2 TV i díky tomu, že jsme pro kanál Premier Sport získali práva na turnaje UFC, se dá říct, že O2TV je domovem MMA. Na kanálech máme ty největší MMA soutěže jako je ONE Championship, která se v dubnu poprvé objeví i v České republice, nebo M1 Global. Z Česka zase třeba galavečery I am Fighter nebo MMA Masters League. Zápasy už někdy dosahují podobných čísel jako některé fotbalové přenosy. Dobře nám také funguje americký fotbal, což je pro českého diváka ne úplně tradiční sport. Předvánoční duel Washington Football Team-Seattle Seahawks vidělo téměř 80 tisíc diváků, a to je opravdu výborný výsledek. Na podobná čísla dosahují nejlepší duely z anglické Premier League.

