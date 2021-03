Režisér Jiří Mádl natočil reklamu pro Rodinný pivovar Bernard pět verzí minutu a půl dlouhé reklamy. Od 22. března běží na sociálních sítích a televizních obrazovkách.

Autorem námětu, scénáře i konečného zpracování je režisér Jiří Mádl, který režíroval reklamu prvně. Natočil pět mikropříběhů, které se uzavírají v posledních okamžicích netradičně dlouhého 90 sekundového spotu. Příběhy se odehrávají pouze na podkresu melodie New Britain, árie neznámého autora pravděpodobně z Irska, v provedení klavíristy Petra Maláska.

S uvedením spotu doznal změny známý slogan pivovaru Svět se zbláznil, držte se…Výměnou jediného písmenka dostal jiný význam. „V minulosti jsme poukazovali na různé absurdity a vzkazovali jsme lidem, ať se drží. Jenže teď už svět v mnoha ohledech doslova zešílel, a tím nemyslím jen důsledky epidemické situace. Je třeba se tomu postavit, pozitivně, společně. Proto změna z držte se na držme se. Když budeme držet spolu, zvládneme všechno. Chceme dodat lidem sílu a pozitivní myšlení,“ říká k nové kampani majitel pivovaru Stanislav Bernard. Nový spot Rodinného pivovaru Bernard poběží na kanálech České televize, na YouTube, Facebooku a Instagramu.

„Jirka přišel s námětem, který naprosto rezonuje s tím, co chceme předávat dál. Vyplatilo se nechat mu volné ruce, vzniklo něco, co jde od srdce k srdcím. Tak to cítíme,“ řekl šéf marketingu Rodinného pivovaru Bernard Tomáš Lipták. „Měli jsme z práce velkou radost. Reklama od svého začátku vznikala ve velké tvůrčí svobodě, Jirka vytvořil kreativní koncept a jako režisér natočil svou první reklamu vůbec. S marketingovým ředitelem z Bernardu Tomášem Liptákem jsme vytvořili jeden tým a snažili se naplnit očekávání Standy Bernarda a celé značky. Potěšit v této době,“ podotkla ředitelka agentury Monika Kristl.

Natáčelo se v průběhu února, ve scéně natáčené v Humpolci si zahráli i zaměstnanci pivovaru. Kompletní produkci nového videa pro Rodinný pivovar Bernard zajistila agentura Dawson production.

Svět se zbláznil, držme se.

Námět, scénář, režie: Jiří Mádl

Kamera: Martin Žiaran

Střih: Filip Malásek

Produkce: Dawson production, Monika Kristl

Nasazení: 22. 03. 2021

Mediamix: TV, Online, Social