Loňské výdaje do marketingu a komunikace v rámci veřejných zakázek byly meziročně o 26 procent nižší. Jejich celková hodnota dosáhla 1,564 miliardy korun, přitom za rok 2019 už překročila dvě miliardy.

Asociace komunikačních agentur (AKA) a Asociace public relations (APRA) zveřejnily statistiku loni zadaných veřejných zakázek v oblasti marketingové komunikace. Vyplývá z ní, že veřejné instituce a samospráva zadaly v loňském roce zakázky v hodnotě 1,564 miliardy korun. To je o 26 procent méně, než tomu bylo v roce předchozím.

V prvním pololetí bylo zadáno v oblasti marketingu a komunikace 436 zakázek, pak ale přišel propad a do konce roku bylo zadáno jen 287 zakázek. „Máme obavy, že stát se vydal cestou omezování marketingových investic, což je přesný opak toho, co by měl v době této mimořádné krize činit,“ uvedla ve zprávě Lucie Češpivová (Dorland) za AKA. I přesto ale celkový počet zakázek meziročně velice mírně narostl. A navíc hodnota zadaných veřejných zakázek byla v obou pololetích roku 2020 téměř shodná. Zatímco v prvním pololetí činila necelých 781 milionů korun, ve druhém pololetí to bylo přes 783 milionů korun.





Průměrná cena jedné zakázky se meziročně snížila o téměř milion korun, a to z 3 milionů v roce 2019 na loňských 2,1 milionu korun. Z oznámených zakázek došlo ke zrušení každé deváté, což je o 2,5 procenta méně než předloni.

Celkové výdaje do marketingové komunikace loni činily podle minulý týden zveřejněné zprávy AKA a Nielsen Admosphere 119,7 miliardy korun. To znamená, že veřejné zakázky se na nich podílí z 1,25 procenta. V ostatních evropských zemích v průměru činí zhruba 15 až 20 procent.