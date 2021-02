Vydavatelství dětského časopisu Puntík Valora Investment uspělo u Městského soudu v Praze s návrhem na vydání předběžného opatření, ze kterého vyplývá, že vydavatelství A11 nesmí užívat název časopisu Špuntík v souvislosti s publikací dětských časopisů z důvodu nekalosoutěžního jednání.

„Vážíme si pohotové reakce soudu, který i v dnešní složité době rozhodl velmi rychle. Pro nás je to znamení, že existuje spravedlnost a je možné dovolat se svého práva. K podání předběžného opatření jsme se rozhodli i na základě obrovské podpory od čtenářů, kteří nám sami zasílali zprávy, v nichž jednání konkurence kritizovali. Soudní tahanice nás netěší, avšak je potřeba se takovýmto praktikám, které nás poškozují, bránit. Celá situace mě osobně velmi mrzí, byla bych raději, kdybychom ji nemuseli vůbec řešit. V oblasti dětských časopisů nikdy nenastala taková míra zaměnitelnosti mezi jednotlivými konkurenčními tituly,“ sdělila šéfredaktorka časopisů Puntík a Tečka! Eva Bavorová.

„Po měsících bojů o přežití časopisu v rámci insolvenčního řízení našeho původního majitele by si náš tým zasloužil klid na práci. Své malé čtenáře se snažíme vzdělávat a vychovávat tak, aby věřili ve spravedlnost a v to, že má smysl usilovat o dobré věci a hrát fér. I proto jsme rádi, že nám dal soud za pravdu,“ dodala Bavorová s tím, že podle ní Špuntík otevřeně parazitoval na pověsti Puntíku. Puntík přestal koncem loňského roku vycházet (patřil do stáje zkrachovalé Mladé fronty) a letos v lednu jej společně s časopisem Tečka! koupila společnost Valora Investment za 3,5 milionu korun. Na trhu je od roku 2017.

„Předběžné opatření nám bylo doručeno včera, v tuto chvíli jej mají k prostudování naši právníci. I nadále ale chápeme snahu omezit naše podnikání ze strany společnosti Valora Investment jako neopodstatněné a časopis Špuntík vnímáme jako zcela nový dětský časopis, který vychází z originálních redakčních textů a autorských ilustrací Michaely Bergmannové. Proti nařízení soudu se odvoláme,“ napsal MAM ředitel strategického rozvoje a marketingu vydavatelství A11, Jan Kulich. Špuntík začal vycházet letos v lednu.