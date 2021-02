Slovensko má v informační kampani k očkovaní náskok před Českem. Společně s novým webem www.slovenskoproticovidu.sk představilo v online kampani i osobnosti, které vyzývají Slováky, aby se nechali očkovat. Za koncepcí stojí AMI Communications Slovakia.

Ústřední motivem komunikace je slogan Vakcína je svoboda a symbol vítězství „V“ zabudovaný do slova „vakcína“. „Ve slovenských dějinách jsme (s véčkem) do minulosti vyprovodili komunismus a přivítali demokracii. Věřím, že dnes si s jeho pomocí poradíme i s koronavirem a onemocněním covid-19, nad kterým zvítězíme a získáme zpět svůj svobodný život bez omezení,“ představil symbol kampaně slovenský ministr zdravotnictví Marek Krajčí. Název webové stránky slovenskoproticovidu.sk má zároveň posloužit jako výzva, aby se lidé dokázali sjednotit a zabojovali proti společnému nepříteli.

Klíčovým prvkem slovenské strategie je spolupráce s důvěryhodnými osobnostmi, které spojují společnost a v rámci kampaně získávají vlastní prostor pro autentické zapojení i tím, že se jim přizpůsobuje logo/slovo v claimu, podle oblasti, ve které působí. Do kampaně se bez nároku na honorář zatím zapojila prezidentka Zuzana Čaputová, lékař Viliam Dobiáš, filmová a divadelní herečka Kamila Magálová, spisovatel, textař a výtvarník Daniel Hevier nebo olympionik Matej Tóth. Postupně chce ministerstvo přidat významné postavy z regionů, influencery a pro veřejnost důležité, i když méně známé, postavy. S ohledem na bezpečnostní pravidla během pandemie, pochází fotografie ze soukromých archívů osobností.

„Další posun v informační kampani je už naplánovaný, ale nasazovat jej budeme paralelně s tím, jak bude postupovat očkování konkrétních skupin obyvatel. Kdybychom to uspěchali, bylo by to kontraproduktivní. Očkovaným skupinám obyvatel bude také odpovídat výběr mediatypů, postupně plánujeme využít všechny. Ve správném čase se kampaň z informační fáze překlopí do výraznější mobilizační, i v té době bude nutné pozorně vyhodnocovat vývoj situace a dostupnost očkování,“ napsal MAM Peter Chalmovský, ředitel AMI Communications Slovakia.

Ministerstvo chce postupně oslovovat další skupiny obyvatel, seniory a osoby s rizikovými diagnózami. Za tímto účelem postupně oslovuje neziskové a pacientské organizace a zájmová sdružení. Česko zatím v kampani zaostává. Úřad vlády teprve vybírá kreativní agenturu. Naposledy zaujmul svým účtem na sociální síti TikTok a spoluprací s influencery za půl milionu korun.