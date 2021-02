Na pozici ředitele investic do skupiny V-Sharp Ventures nastoupil Matej Zabadal (26). Jeho úkolem v novém působišti je především posilovat pozici společnosti coby preferovaného investora pro startupy v oblastech e-commerce, logistiky a fintechu, hledat nové investiční příležitosti a aktivně podporovat rozvíjející se projekty, které do skupiny spadají. Zabadal do V-Sharpu přichází z pozice hlavního analytika investiční skupiny DRFG.

Před nástupem do V-Sharpu Zabadal působil v DRFG téměř pět let. Z investičního analytika v oblasti telekomunikace se postupně přesunul do pozice, kdy byl zodpovědný za analýzu, strukturu, vyjednávání a realizaci private equity transakcí o celkovém objemu přibližně miliardy korun. Firmu v roce 2020 opouštěl jako hlavní analytik investičních projektů napříč celou skupinou a manažer zodpovědný za fondový byznys společnosti.

Ze skupiny V-Sharp Ventures, do které spadá i logistický startup DoDo, chce Zabadal vybudovat zásadního hráče v oblasti podpory a rozvoje startupů, rozvíjet úzkou spolupráci mezi novými startupy a původními firmami ze skupiny a nastavit procesy a řízení skupiny tak, aby mohla být efektivně a úspěšně rozšiřována o další inovativní projekty.

„Finanční injekce se začínající firmě vždy hodí, ale pomoc startupům rozhodně nemůže být jen o penězích. Chceme se od ostatních investorů odlišit schopností sdílet zkušenosti a odborné znalosti napříč skupinou, otevírat partnerským startupům správné dveře a aktivně jim pomáhat byznys zdravě rozvíjet,“ popisuje ambice V-Sharpu Matej Zabadal.