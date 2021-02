Budování e-shopu je klasický IT projekt se svými pravidly, postupy a také riziky. Podcenění některé z jeho fází může způsobit značné problémy.

Internetoví obchodníci, kteří rozsahem nebo specifickými potřebami svého obchodování přerůstají možnosti některého z připravených („krabicových“) řešení e-shopů, potřebují vlastní, na míru vyvinutou e-commerce platformu, která bude dále růst společně s nimi. Dodavatelů takových řešení je na českém trhu celá řada a obchodníci mají často velmi přesnou představu, jak by měla jejich nová e-commerce platforma vypadat. Na základě svých zkušeností, a stále častěji také díky vlastnímu průzkumu trhu nebo zjišťování trendů na odborných konferencích, formulují obchodníci přesně svoje zadání – především z funkčního hlediska směrem k jejich zákazníkům, správy nového e-commerce řešení a také jeho napojení na další používané systémy a aplikace. S tímto zadáním vypíšou výběrové řízení, osloví dodavatele e-shopových systémů a na základě cenových nabídek určí partnera pro svoje podnikání na internetu. Dalším krokem je spuštění projektu vybraným dodavatelem, přesně podle přání obchodníka. Může se něco pokazit?

Analýza ušetří zklamání a hodně peněz

Zkušenosti konzultantů společnosti Sprinx Systems, dodavatele moderních e-commerce řešení, hovoří o tom, že pokazit se toho může opravdu mnoho. Příkladem může být projekt migrace e-shopu uni-max.cz na platformu Kentico, provozovanou v cloudovém prostředí Microsoft Azure. „Dodavatel, zvolený ve výběrovém řízení spustil migraci našeho e-shopu, ale v mnoha ohledech selhal. Výsledkem neúspěšného pokusu o inovaci platformy e-shopu bylo zásadní prodloužení doby odezvy webu, výpadky a nefunkčnost klíčových komponent, ztráty objednávek a obrovský nárůst nákladů na provoz e-shopu v cloudové platformě. Naše ztráty se jen během prvního čtvrtletí po spuštění migrace pohybovaly v milionech korun. Museli jsme změnit dodavatele a začít řešit celý projekt znovu,“ říká Kamil Hrbáček, generální manažer a jednatel společnosti unitechnic.cz, provozovatele e-shopu uni-max.cz. Podobných případů neúspěšných e-commerce projektů lze najít ještě celou řadu a provází je několik společných příčin neúspěchu.

Tou nejčastější je podcenění fáze analýzy, která by měla odhalit většinu potenciálních problémů a pomoci obchodníkovi vyhnout se finančním ztrátám. Analýza musí předcházet výběrovému řízení na nového dodavatele e-commerce platformy a měla by být provedena konzultanty se zkušenostmi z úspěšných projektů e-commerce řešení. Cílem analýzy je především:

Zjistit aktuální pozici obchodníka, jeho plány a možnosti dalšího rozvoje.

Stanovit business cíle pro novou e-commerce platformu.

Posoudit připravenost současných procesů na nové požadavky obchodníka a plánované funkce e-shopového řešení.

Prozkoumat možnosti integrace e-commerce platformy se stávajícími systémy a aplikacemi obchodníka.

Formulovat zadání výběrového řízení na dodavatele nového e-shopového řešení a určit váhu jednotlivých hodnotících kritérií, zejména s důrazem na business cíle.

Navrhnout postup implementace nové e-commerce platformy a kritéria hodnocení úspěšnosti projektu.

Dalším, často podceňovaným, faktorem úspěšnosti projektů implementace nových e-shopů a inovace e-commerce platforem je kvalitní projektové řízení na straně zákazníka. Také v tomto případě ale může pomoci zkušený dodavatel e-commerce řešení, který obchodníkovi poskytne služby svých projektových manažerů. Hlavním přínosem profesionálního řízení projektu je organizace a dohled nad realizací, kontrola splnění milníků projektu a operativní řešení změn i komplikací.

Spolehlivý partner pro rozvoj e-shopu

Pro správného dodavatele e-commerce řešení by spolupráce s obchodníkem rozhodně neměla skončit postavením a zprovozněním e-shopu. Svět obchodování na internetu, stejně jako business požadavky zákazníků i dostupné technologie, se neustále vyvíjejí a obchodníci by měli na tento vývoj reagovat. Rádcem a často i oponentem jim může být právě dodavatel jejich e-shopového řešení, který by jako první měl upozorňovat na nové trendy v e-commerce a možnosti nových technologií – stejně jako jejich potenciální rizika.

Takový vztah má se svými zákazníky, jako jsou společnosti Eset, uni-max.cz nebo Český velkoobchod s.r.o, společnost Sprinx Systems, která vyvíjí a provozuje e-commerce platformy významných českých obchodníků. „Ve Sprinxu jsme získali spolehlivého partnera, který nám pomáhá naše e-commerce řešení dále rozvíjet a nasazovat nové funkce. Konzultanti Sprinxu se dívají na obchodování po internetu globálně a sami přicházejí s návrhy na další inovace. My přitom už dobře víme, že Sprinx dokáže tyto inovace také spolehlivě nasadit, protože má správné lidi na správných místech,“ dodává Kamil Hrbáček, generální manažer a jednatel společnosti unitechnic.cz, provozovatele e-shopu uni-max.cz.