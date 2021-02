Společnost Internet Info, která zkraje ledna koupila za 15,8 milionů korun online divizi zkrachovalého vydavatelství Mladá fronta, prodává ochrannou známku k týdeníku Euro. Ten byl i součástí lednového dealu. Aktuální prodej MAM v pátek potvrdila marketingová ředitelka Internet Info, Renata Fiedlerová.

„Prodej ochranné známky k tištěnému Euru je na pořadu dne. Web si rozhodně ponecháme,“ uvedla s tím, že transakce proběhne tento týden.

Podle informací dvou na sobě nezávislých zdrojů je kupujícím společnost New Look Media, která vydává lifestylový měsíčník Dolce Vita a dvouměsíčník Muži v Česku.

„Budou to mít náročné, přeji jim to nejlepší, ale tištěným ekonomickým titulům se v Česku moc nedaří generovat zisk. Je důležité, aby začali co nejdříve, nejpozději do začátku dubna, aby ještě chytli silnou část roku,“ řekl zdroj, který MAM na transakci upozornil.

Šéfredaktorem týdeníku bude podle informací z trhu opět Ondřej Hergesell.

Jak je patrné, server Euro.cz zůstává pod společností Internet Info, která jej po nákupu okamžitě uvedla do provozu a začala „plnit“ aktuálním obsahem.

O Euro a online divizi mělo ještě zájem vydavatelství A 11. Zástupci New Look Media se aukce nezúčastnili.