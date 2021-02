Komunita expertních dobrovolníků Česko.Digital, která od května předloňského roku pomáhá neziskovým organizacím a veřejné správě s digitálními projekty, podepsala smlouvu o podpoře s prvním technologickým partnerem. Česká společnost Livesport fungování komunity podpořila prvními třemi miliony korun a zájem má o dlouhodobé partnerství. Česko.Digital do konce roku plánuje uzavřít ještě spolupráci s maximálně třemi dalšími partnery.

Česko.Digital, které od května 2019 pomáhá neziskovým organizacím a veřejné správě, získalo letos svou první velkou peněžní podporu – od technologické firmy Livesport. Ta svým příspěvkem pomůže organizaci zajistit fungování kmenového týmu, který v komunitě pečuje o prostředí, v němž může přes 3600 expertních dobrovolníků pomáhat. Zároveň se expertní týmy Livesportu aktivně zaměří na pomoc a rozvoj projektu Nedlužím státu, který má za cíl prevenci předlužení českých občanů.

„Od našeho vzniku do trhu komunikujeme, že se chceme vydat cestou partnerství s českými technologickými a byznysovými lídry, proto jsem za tuto novou a unikátní spolupráci velmi ráda,“ říká Eva Pavlíková, CEO a spoluzakladatelka Česko.Digital. „V Česko.Digital věříme, že spolupráce s komunitou expertních dobrovolníků má českým inovátorům co nabídnout. A mluvím zde o hlubší přidané hodnotě. Mít díky svému know how veřejně prospěšný dopad, u toho se v rámci inovačních projektů učit, seznamovat s novými lidmi a odborníky z oboru nebo zažívat inovace v kompletně online prostředí, jsou unikátní kombinací, kterou jen tak nějaké partnerství nenabízí. Týmy našich partnerů pak zpětně posilují komunitu a umožňují nám zvyšovat náš společný dopad,“ dodává.

Česko.Digital vnímá Livesport jako digitálního a inovačního lídra na českém trhu „V Česku máme řadu technologických firem, které se umí prosadit i v globální konkurenci. V digitalizaci naší vlastní veřejné správy ale máme značný dluh. Díky aktivitě tisíců šikovných lidí je Česko.Digital projektem, který má slušnou šanci tento rozdíl smazat. Na tom se rádi budeme podílet jak finančně, tak zapojením našich lidí, kteří také stojí o lepší, modernější Česko,“ říká CEO Livesportu Martin Hájek.

Česko.Digital v prvním roce fungování financoval přímo Jakub Nešetřil, jeden ze zakladatelů organizace. V roce 2020 pak rozvoj komunity umožnila významná podpora, kterou organizace získala z krizového fondu Nadace České spořitelny.