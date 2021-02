Z boomu e-commerce tuzemská jednička výrazně profitovala, obrat přesáhl 37 miliard korun a v Alze už nakoupilo téměř pět milionů zákazníků. V březnu spustí kampaň v novém futuristickém konceptu.

Kvůli opatřením se výrazně proměnil způsob nakupování a akcelerovalo přijetí online kanálů a Alza dokázala tuto šanci beze zbytku využít, když v roce 2020 rostla nejrychleji za posledních deset let. Meziročně si polepšila o 28 procent a celkem loni zpracovala 15,8 milionů objednávek a počet unikátních zákazníků dosáhl téměř pěti milionů. Obrat celé tuzemské e-commerce scény přitom v roce 2020 dosáhl na dvě stě miliard korun.

„O tom, že nám zákazníci v náročných časech věřili, svědčí růst ve všech zemích, kde působíme. V ČR jsme rostli o 23 procent, na Slovensku to bylo 36 procent a v Maďarsku 27 procent. Obrovský úspěch jsme zaznamenali v Rakousku a Německu, kde jsme vyrostli o 250, respektive 236 procent,“ uvedl Tomáš Havryluk, místopředseda představenstva Alza.cz. Zahraniční obrat vzrostl celkově o 56 procent a Alza plánuje do pěti let působit v deseti evropských zemích. “Bez EU expanze Alza dlouhodobě nepřežije,” dodal Havryluk.

Alza v loňském roce uvedla řadu novinek. Kromě rozšíření sítě AlzaBoxů na 800 míst v Česku a na Slovensku jde například o spolupráci v oblasti doručování zboží se startupem Liftago, které pro Alzu doručil přes sto tisíc zásilek v rámci dvaceti měst, kde rozváží. Přes AlzaBoxy si lidé ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku vyzvedli čtvrtinu objednávek. Do polovinu roku 2022 jich plánuje mít více než tři tisíce.

Služba AlzaExpress se rozšířila do 11 měst. Alza také loni navýšila svou skladovací kapacitu o padesát procent. Loni začala Alza také v rámci sortimentu poprvé nabízet alkohol, trvanlivé potraviny i módu a uvedla i privátní značky, mezi něž patří sportovní vybavení Campgo a Stormred, produkty AlzaPower a ekologická drogerie AlzaEco. Změny v chování zákazníků se projevily v preferenci bezhotovostních platebních metod. Téměř 70 procent všech plateb bylo provedeno platební kartou.

Ve velikosti je síla – už 15 miliardových segmentů!

V roce 2020 pokořilo hned patnáct specializovaných segmentů miliardovou hranici. „Mezi nové se zařadily beauty a drogerie, hobby a zahrada, hračky, nositelná elektronika, služby, sport a tiskárny a spotřební materiál,“ uvedl Jan Sadílek, ředitel marketingu v Alza.cz. Mobilní telefony pak přesáhly v obratu čtyři miliardy, těsně pod touto hranicí skončily notebooky, domácí elektro a příslušenství pro IT a mobilní telefony. „Rekordním dnem pro nás byl 14. prosinec s tržbami 292,5 milionů korun a 119 715 objednávkami. To představuje v průměru 1,39 objednávky za sekundu,“ doplnil Sadílek.

Alza plánuje v březnu spustit také novou kampaň ve futuristickém konceptu, který má mít ústřední motiv kolem rychlosti doručení zboží. Zaměřit se chce také na program Alza pro firmy a segment B2B. Objem marketingových výdajů Alzy byl loni podle agentury Nielsen kolem 1,8 miliardy korun v ceníkových cenách a meziročně vzrostl asi o dvacet procent.

„Do rozpočtu počítáme i promo akce směrem k zákazníkům, například dopravu zdarma. Televize, OOH či print rostl v jednotkách procent, online asi o 20 procent a podobná čísla by mohla být i v letošním roce, přičemž online část bude v podílu dále narůstat. Začínáme do marketingu více investovat i v dalších zemích, například v Rakousku nebo v Maďarsku. Celkový růst výdajů potáhnou právě zahraniční výdaje,“ dodal Sadílek.