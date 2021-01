Rekonstrukce státu spustila rychlou last minute kampaň v digitálu a na sociálních sítích s pomocí rýmovaček, které se osvědčily už v letní kampani Českých drah. Organizace tím chce podpořit prosazení zákona o evidenci skutečných majitelů, který by měl utnout tok veřejných peněz do anonymních firem. Kreativa vznikla in-house.

Zákon se do sněmovny vrací v úterý 19. ledna se senátními připomínkami. Rekonstrukce státu podporuje právě senátní verzi zákona, která by měla být účinnější.













„Kampaň běží v online formou programatické reklamy a na sociálních sítích. Je postavená na rýmovačkách o destinacích, kde mohou končit veřejné zakázky nebo dotace udělené firmám s anonymními vlastníky kvůli chybějící evidenci skutečných majitelů. Nechali jsme se inspirovat prázdninovou kampaní Českých drah,“ uvedla Eva Hromádková z PR Rekonstrukce státu/Frank Bold. „Cílem kampaně je vzbudit zájem veřejnosti o téma. K oslovení politiků mohou lidé použít aplikaci Rekonstrukce státu Reflektor, která nedávno prošla vizuální proměnou a má novou a uživatelsky pohodlnější podobu,“ uzavírá Hromádková.

Outdoorová a online kampaň Letní inspirace pro České dráhy, která měla podpořit 13 regionálních míst a povzbudit lidi k cestování po celém Česku od agentury Havas vzbudila velkou pozornost. Na billboardech Českých drah se tehdy například objevilo: Místo Bora Bora zlákala mě Kutná hora. Nebo: Místo džunglí k Amazonce vyrazím si do Jablonce. Sloganů si všiml marketingový stratég Jakub Horák a na Facebooku vyzval lidi k vymýšlení dalších. Vznikly tak perly typu: Cizina je hnus, letos Kladno zkus. K čemu Waikiki pláž, když na Lipně je dráž. Mlsat mušle u rovníku? Dej si kaťák v Rakovníku. Co bych dělal na Srí Lance, když můžu stát v zácpě v Blance.