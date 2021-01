„Stay Home, Save Lives“ pokračuje přímočarou konfrontační kampaní. Napříč všemi médii britská vláda připomíná extrémní podmínky zaměstnanců Národní zdravotní služby, ale i všech ostatních občanů království.

Ve Velké Británii umírá v posledních dvou týdnech přes tisíc lidí denně, což představuje jedno úmrtí na covid každých třicet sekund, čtvrtina z obětí je mladších 55 let. Britská vláda proto v televizním prime-timu těsně před víkendem uvedla nový spot, který velice emotivním způsobem zpytuje divákovo svědomí tím, že se ho táže, zda dodržuje pravidla určující styk mezi lidmi v době pandemie. Zdůrazňuje také, že lidé mají zůstat doma a připomíná extrémní podmínky, kterým jsou vystavování zdravotníci v první linii. „Podívej se jim do očí a řekni jim, že jsi udělal, co jsi mohl, abys zabránil šíření covid-19,“ zní výzva na konci spotu, který v rámci kampaně doprovází také dvouminutové video s upřímnými svědectvími pacientů a personálu z Basingstoke and North Hampshire Hospital a St. George’s Hospital v Londýně.

Cílem kampaně je zasáhnout co největší počet obyvatel. Je nasazena v televizi veřejné služby Channel 4 a komerční ITV, běží v rozhlase, na venkovních plochách, v digitálu, tisku a také sociálních médiích. Na vizuálech se objevují rovněž další pracovníci veřejných služeb, jako jsou řidiči autobusů, lékárníci, prodavači. Slogany otázkami vyzývají občany, aby přemýšleli o svých činech: „Podívej se jí do očí a řekni, že tvůj výlet do obchodu byl zásadní.“ „… že jsi nikdy neporušil pravidla.“ „… že nebezpečí nehrozí.“

Na tvorbě kampani spolupracuje několik agentur: Mullen Lowe, OmniGOV, Freuds, MMC a 23red. Kreativa vznikla v Mullen Lowe.