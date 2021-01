Obor zaznamenal urychlení digitální transformace, posun k digitálnímu a obsahovému marketingu i zavádění nových nástrojů, větší důležitost, autenticity, empatie i transparentnosti. Ukazuje to průzkum nadnárodní sítě PR agentur Eurocom Worldwide.

Že se „koronavirová pandemie“ na PR podepsala výrazným způsobem potvrdilo téměř 80 procent respondentů průzkumu globální sítě PR agentur Eurocom Worldwide, jehož se mezi mezi červencem a říjnem 2020 účastnilo přibližně 200 profesionálů z oblasti PR a marketingu a vedoucích pozic v B2B a technologických společnostech v Evropě, USA a Asii.

Podle 37 procent dotázaných pandemie urychlila digitální transformaci, a komunikace tak už nikdy nebude stejná jako dřív. Na druhou stranu více než polovina (56 %) věří, že offline eventy rozhodně nezmizí. „Na jaře jsme využili stream, na podzim už i videocall, který byl interaktivnější a dal novinářům více prostoru se zapojit. Do budoucna se nebráníme digitálním formátům pro menší akce, jsme ale přesvědčeni, že osobní kontakt nemůžou nahradit. Jakmile to situace dovolí, těšíme se zase na klasická setkání,“ řekla k trendům Andrea Vokálová, mluvčí Hypoteční banky.

Průzkum zároveň ukázal, že téměř tři čtvrtiny respondentů (71 %) záměrně využívají témat souvisejících s covid-19 ve své externí komunikaci. Chápou to například jako příležitost, jak zdůraznit CSR aktivity a to, jak firma pozitivně přispívá společnosti. Pandemie se vedle klasického PR propsala i do komunikace značek a společností na sociálních sítích. Více než 40 procent respondentů průzkumu potvrdilo, že covid-19 obecně přinesl zásadní posun směrem k digitálnímu a obsahovému marketingu. Komunikace se zákazníky a dalšími zúčastněnými stranami bude podle nich díky vlivu sociálních sítí narůstat. Dařit se bude zejména komunikaci založené na určitém poslání a využívající autentický a empatický jazyk, myslí si 41 procent respondentů. Téměř třetina respondentů je pak přesvědčena, že v oblasti komunikace ze strany vedení výrazně vzroste význam transparentnosti.

Potvrdilo se, že krize je příležitostí pro agentury, protože podle 45 procent respondentů jejich agentury pro PR a marketingovou komunikaci buď hrají přímo klíčovou roli ve strategickém zvládání krize, nebo je podporují prostřednictvím kreativních nápadů a projektů.

„Naším úkolem bylo mimo jiné zorientovat se v současných podmínkách, abychom mohli komunikaci efektivně přizpůsobit co do formy, tak obsahu. Hned během první vlny jsme nicméně vydali i veřejnou příručku. Zároveň můžu potvrdit, že vnímáme čím dál větší zájem nejen o digitální formáty, ale i integrovanou komunikaci, na které spolupracují dílčí agentury skupiny a zahrnuje od klasického PR, přes sociální sítě až po influencer marketing,“ řekl Jaroslav Duroň, partner agentury PR.Konekto, která je členem sítě Eurocom Worldwide.