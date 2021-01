Uživatelé Pinterestu už nyní hodně prozrazují o naší „DIY“ budoucnosti.

Na jednoduchost, geometrickou přesnost a možná až minimalistické pojetí materiálů, designu i krásy na jedné straně bude útočit nespoutaná hravost, barvy, rozevlátost a syrovost. Na první pohled neslučitelné směry spojuje touha po redefinici pravidel. „Změna v chování spotřebitelů bude mít trvalý dopad na nadcházející roky. Letos se začnou znovu objevovat normy,“ říká Andréa Mallard, ředitelka marketingu Pinterestu, sociální sítě, která má v současné době 442 milionů aktivních uživatelů měsíčně, více než 240 miliard připnutých obrázků (pins) a pět miliard vytvořených nástěnek (boards). Pokud se budeme bavit o Česku, tak u nás Pinterest měsíčně využívá přes milion lidí, z čehož tvoří zhruba tři čtvrtiny ženy.

Studie, kterou každoročně Pinterest o svých uživatelích vydává, je letos jiná. Zaměřuje se hlavně na budoucnost. Zmiňuje celkem 150 trendů, které mají šanci letos uspět. Některé z nich vám přínášíme.

Pohodlí zvítězí

Pokud spojíte eleganci s volnočasovým oblečením, vznikne tzv. athflow. Úpletové a volné kalhoty, ležérní kombinézy a oblečení typu oversized se z obýváků dostanou do kanceláří a nahradí i sportovní oblečení. Budou dostatečně pohodlné na gauč i hodinu jógy.

Trendem bude balení se do dek, šál a vrstvení. Měkké plédy, nadýchané svetry a shrnovací pletené ponožky bez ohledu na počasí. „Zabalme se do útulného pohodlí bez ohledu na sezonu,“ říkají módní nástěnky. A ještě lepší bude, když si to všechno upletete nebo ušijete sami. Třetím módním trendem je totiž kutilství. Generace Z posune personalizaci do další úrovně. Na scénu se po mnoha letech vrátí malování na džíny a trička, batika a výroba vlastní bižuterie.

Prodejci oblečení udělají určitě dobře, když začnou nabízet volné šaty à la noční košile nebo tzv. slouchy kalhoty, jež mohou sloužit stejně dobře jako formalní i jako domácí oblečení. Mají možnost ukázat zákazníkům, jak párovat zimní pletené ponožky s teniskami, jak z doma upletené berevné deky udělat pončo na ven. Značky pracích prášků a domácích spotřebičů uspějí, když spotřebitelům ukáží, jak jejich měké tkaniny udržovat příjemné (sa‑mozřejmě udržitelně). To vše lze podtrhnout dalšími nápady vedoucími k maximálnímu pohodlí, které je zřejmě otiskem „teplákových“ home‑office a které bude definovat mnoho činností v letošním roce.

