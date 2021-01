Právě hry na mobilech už odpovídají většině útrat ze strany hráčů. Výdaje na reklamu rostou rychleji než u PC či konzolí.

Pandemie a následné delší trávení času v domovech zapříčinily nárůst počtu lidí, kteří si dlouhé chvíle krátí hraním her. Nejde jen o PC nebo populární konzole, ale především o mobilní hry. Analytická splečnost Newzoo, která se věnuje oblasti her a esportu, odhadla velikost tržeb globálního herního trhu v roce 2020 na 160 miliard dolarů s meziročním nárůstem o 9,3 procenta. Trh s mobilními hrami představoval podle odhadu asi 77,2 miliardy dolarů, přičemž tempo růstu činilo 13,3 procenta. Přibližně polovinu z této sumy představují tržby na AppStore, GooglePlay odpovídá asi 36 procent. Třetina všech stažených aplikací na světě jsou právě hry určené pro mobily a odpovídají také více než polovině spotřebitelských výdajů. Navíc přitahují poměrně různorodé publikum, lidé napříč všemi věkovými skupinami je hrají cestou do práce i večer ve chvílích volna.

Podle výzkumu aplikace Annie měly být do konce roku 2020 rozšířeny výdaje na reklamu v mobilních hrách trojnásobně oproti tra-dičním PC hrám nebo konzolím. Očekává se také, že spotřebitelské výdaje v oblasti mobilních her dosáhly do konce roku 2020 podílu 60 procent na trhu všech herních platforem (PC/Mac, konzole, kapesní počítače a mobilní zařízení). Jen ve druhém čtvrtletí během jarní vlny covid stáhli lidé na celém světě 35 miliard aplikací a utratili 27 miliard dolarů. Loni například komunikační skupina WPP oznámila partnertsví se startupem Anzu.io, který se specializuje na integraci reklamy do počítačových a mobilních her. Společně chtějí značkám nabídnout reklamní standardy v oblasti her a e-sportu.

Zklamaní z Cyberpunku 2077

Nejočekávanější hra loňského roku trhala rekordy, ještě před vydáním dosáhly předob-jednávky osmi milionů kusů (do Vánoc se jí prodalo celkem 13 milionů kopií). Po vydání však nastala „kanonáda“ od celé hráčské komunity, protože hra obsahovala řadu chyb jak ve verzi pro PC, tak i pro konzole, kde byla hra údajně velmi špatně hratelná, na starších konzolích pak téměř nefunguje. Například společnost Sony už odstranila Cyberpunk 2077 ze svého online obchodu a oznámila, že zákazníkům, kteří o to požádají, vrátí peníze.

