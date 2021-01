Košík.cz v nové kampani vsadil na autorské spoty české food bloggerky Markéty Pavleje alias Kitchenette. Video se bude objevovat napříč digitálními videoformáty. Podle Jana Škrabánka, marketingového ředitele Košíku, si měl online supermarket chuť vyzkoušet zcela nový způsob, jak se zákazníky komunikovat.

Video s podtitulem „Vyber, klikni, vychutnej“ bude součástí celoroční komunikace a v sezónních obměnách se objeví na YouTube, sociálních sítích i na dalších videoobsahových webech. Formát spolupráce s food bloggerkou Kitchenette, která se postavila do role režisérky, scénáristky i producentky, sází především na vzájemnou důvěru. Pavleje ve spotu představuje sebe a své blízké.

Spot má zobrazovat osobní přístup k zákazníkům, otevřenost a autenticitu Košíku. Kitchenette do něj navíc vybrala pro ni nejsilnější momenty celé služby – tedy možnost nakupovat kdykoli a kdekoli s chytrým telefonem, přesný čas doručení až na práh domu nebo bytu, ale také čerstvé farmářské a řemeslné lokální produkty, ekodrogerii nebo bezobalovou nabídku. Ve videu je poprvé vidět i nový design rozvozových aut, která prošla rebrandingem v loňském roce.

„Neměli jsme tentokrát chuť jít standardní cestou spolupráce s agenturou, ke svým zákazníkům máme teď potřebu mluvit jinak. S autorským spotem jsme si vyzkoušeli zcela nový způsob tvorby komunikace, který je založen na vzájemné důvěře s Kitchenette. Ta je pro nás důležitým zástupcem celé řady našich zákazníků – od maminek po foodlovers,“ uvedl Škrabánek.

Podle Markéty Pavleje má autorský spot sloužit jako vzkaz zákazníka zákazníkům. Formátem videa chtěla především zachytit myšlenku, že jídlo a společné stolování je rituálem, který dokáže spojit členy rodiny. Nákup online je běžnou součástí života této známé bloggerky, a proto ho stálo za to zachytit v nejautentičtější podobě a pomocí reálných záběrů ukázat, jak to v rodině doopravdy chodí.

„Troufám si tvrdit, že náš spot je celkem unikátní v tom, že je opravdu realistický a to i díky tomu, že jsem od Košíku dostala takovou důvěru. Ostatně i to se odrazilo na zachycení přirozené atmosféry, protože na place nebyl nikdo jiný kromě mě, maminky a režisérky v jedné osobě a mojí kameramanky, kterou děti důvěrně znají, protože se mnou už mnoho let točí video recepty a trávíme společně doma čas i při stříhání videí,“ komentuje natáčení Markéta Pavleje, známá jako Kitchenette, která se dlouhodobě na svém blogu věnuje vaření ze zdravých, lokálních surovin a razí myšlenku návratu k přírodě.