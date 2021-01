Kia oznámila, že bude i letos pokračovat v roli hlavního partnera e-sportového mistrovství Evropy League of Legends European Championship (LEC).

Automobilka sponzoruje soutěž od roku 2019. „S pokorou vítáme návrat značky Kia do LEC, nyní již třetím rokem po sobě, jakožto i fakt, že LEC patří do prestižní skupiny partnerů zahrnující např. i Australian Open a FIFA,“ uvedl Alban Dechelotte, šéf programů partnerské spolupráce a obchodního rozvoje EMEA ze společnosti Riot Games.

„Především jsme vděčni za to, že Kia vnímá LEC jako odrazový můstek pro její klíčové hodnoty změn a inovací, zejména v tomto rozhodujícím roce tohoto automobilového výrobce. Již se nemůžeme dočkat, až uvidíme, jak tato nová spolupráce podnítí kreativitu našeho talentovaného vysílacího týmu.“

Fanouškům League of Legends chce Kia během celé sezóny nabízet různé zážitky spojené se značkou prostřednictvím marketingových akcí zahrnujících nový firemní branding a nejnovější modely.

„Těšíme se, jak prostřednictvím naší obrozené partnerské spolupráce s mistrovstvím LEC, řadícím se k předním světovým turnajům v oblasti esportu, budeme v aktivním spojení s fanoušky esportu z celého světa, kterým zároveň představíme novou značku Kia. Bude pro nás vzrušující hlavně okamžik, kdy se v herní mapě League of Legends ‚Summoner’s Rift‘ objeví naše nedávno odhalené firemní logo,“ komentoval Michael Choo, vedoucí týmu zákaznických zkušeností Kia.

Kia ve spolupráci s firmou Riot Games, pořadatelem LEC, vytvořila sponzorské video s názvem ‚Kia X LEC: The best idea‘ (Nejlepší nápad) k zahájení sezóny LEC 2021. Ve videu se objevuje i nové logo Kia, které firma odhalila tento měsíc.

Hudební video ‚I Want the LEC Back!‘ s elektromobilem Kia Niro EV, připravené na úvod loňské sezóny LEC, zaznamenalo přes milion zhlédnutí.

V letošní sezóně bude Kia dále sponzorovat předávání trojice cen mistrovství LEC, které nejlepší hráči roku 2021 získají v těchto kategoriích: ‚Kia All-pro team‘, ‚Kia Player of the Game‘ a ‚Kia MVP of the Split Award‘.