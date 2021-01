Poslední kampaň norského prodejce erotických pomůcek Kondomeriet konečně věnuje mužům pozornost, kterou si zaslouží.

Ve světě, který se snaží posilovat sexuální sebevědomí žen, nabízí stále důmyslnější dámské erotické pomůcky a v němž nejsou hovory o erotice ničím, za co by se ženy měly stydět, se trochu zapomíná na muže. Alespoň to tak připadá společnosti Kondomeriet a agenturám Pol (Oslo) a Perlorian Brothers. V novém spotu se totiž snaží rozpoutat oheň žádosti v životě jednoho muže.

Podle zjištění prodejce erotických pomůcek je i dnes vlastnictví erotických pomůcek mezi muži tabu. Něco, o čem se veřejně nemluví. V kampani se tak snaží přitáhnout pozornost k tomuto tématu, a to skrze příběh mladého muže a jeho velké lásky. Vztah začíná skvěle, ale postupně vychládá, ztrácí se z něj vášeň. Naštěstí je zde Kondomeriet, který přispěchá s řešením: Každý vztah potřebuje trochu vzrušení!