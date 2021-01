Pražská agentura Triad posiluje svůj tým o tři nové seniorní kolegy. Ze Zaraguzy přišli account directorka Vierka Šteffeková a ideamaker & copywriter Maroš Hamorský, z Mustardu zase ideamaker Jan Šimek.

Trojice nových kolegů má agentuře pomoci s kompletním klientským servisem, ať už jde o ATL koncepty, integrované kampaně nebo digitál. „Náročnost projektů od našich dlouhodobých klientů stále roste, zároveň se nám podařilo v roce 2020 získat i několik nových klientů. Všechny tři naše posily mají mnoho vlastních zkušeností, zároveň jsou to lidé s nadšením a láskou k reklamě i inovacím. To je pro nás v Triadu velmi důležité, jen tak dokážeme přinášet našim klientům dobrá řešení s výbornými výsledky. Věřím proto, že nám se svými nápady pomohou být mezi nejlepšími na trhu,“ vysvětluje výkonná ředitelka Triadu Magdaléna Křížová.







Pozici account directorky a nové teamleaderky obsadila Vierka Steffeková. V Triadu vede tým, který se stará o portfolia značek Plzeňského Prazdroje, Savencie a Unileveru. Steffeková má za sebou 12 let zkušeností v reklamě. Přechází z pražské Zaraguzy, kde se jako account managerka a později account directorka starala o klienty Škoda Auto, O2, Mall.cz, Accenture, Mastercard, Tchibo, Unilever nebo Nestlé.

Maroš Hamorský podpoří jako senior copywriter a ideamaker agenturní kreativu pro značku IKEA v regionu CZSKHU a globální online komunikaci Velkopopovického Kozla z Asahi. V reklamě se pohybuje 10 let, a i on získal za své nápady několik ocenění. Posledních pět let působil jako creative leader v bratislavské Zaraguze, kde pomáhal s kampaněmi klientů Rajo, Rexona, Primalex, Kofola a Orange. Prostředí Triadu pro něj není novinkou, jeho slovenskou pobočku zná z vlastní zkušenosti – dříve v ní pracoval jako copywriter.

Třetí posilou je seniorní ideamaker Jan Šimek. Společně s Vierkou Steffekovou se stává součástí týmu, který pracuje pro portfolio značek Plzeňského Prazdroje. Za 20 let své praxe pracoval na desítkách oceňovaných kampaních, za které získal přes třicet ocenění včetně Golden Drum, ADC Awards, Effie, PIAF nebo IMC European Awards. Mezi jeho nejoblíbenější projekty patří Samsung Orchestra, Hantec pro Starobrno nebo kampaň Každý den Korunní, díky které značka vyrostla v Česku o 12 procent a dostala se mezi tři nejlepší značky na trhu. Do Triadu přichází z agentury Mustard, kde se staral o digitální projekty značky Škoda Auto a globálně taky pro Pilsner Urquell.