Po pauze v roce 2020 se festival kreativity vrátí k pořádání akce na místě. Letos se bude konat od 21. do 25. června, umožní to prý vakcíny. Reakce z komunikačního průmyslu jsou ale rozporuplné.

Veletrh inovací CES letos proběhl digitálně a plány pořádat tradiční akce online potvrdily pro letošek i filmový a hudební festival SXCW či filmový Sundance. Festival kreativity v komunikačním průmyslu Cannes Lions jde ale proti proudu a rozhodl se akci uspořádat naživo.

„Cannes Lions udává standard pro perfektní kreativní práci déle než 65 let. Po loňském odkladu předávání ocenění se těšíme na to, že se v červnu porotám představí další práce,“ uvedl Simon Cook, výkonný ředitel organizace Lions, pod níž festival spadá. Call for entries už běží, festival pak proběhne od 21. do 25. června. Přihlašovat je možné práce za období pokrývající i loňský ročník, porotci budou zvlášť hodnotit i oceňovat práce za roky 2020 a 2021.

Optimismus organizátorů trochu kazí aktuální situace, kdy mnoho zemí světa čelí náporu třetí vlny koronavirové pandemie, prodlužují lockdowny a omezují cestování. S tím by ale mohly pomoci vakcíny.

„Ačkoli jsou aktuálně možnosti pro cestování omezovány, dostupnost několika různých vakcín dává naději, že bychom se v červnu mohli setkat, i kdybychom museli omezit počty delegátů, kteří budou moci v bezpečí dorazit,“ řekl Phillip Thomas, předseda představenstva Lions.

Thomas dodal, že organizátoři budou nadále situaci pečlivě sledovat a udržovat pravidelnou komunikaci s francouzskými úřady. Podotknul také, že zhruba tou dobou už by se měly pořádat i další velké mezinárodní akce, a že ze světového komunikačního trhu je znát zájem o setkávání v reálu.

Festival ale zároveň počítá s tím, že se akce nebudou moci zúčastnit všichni, a tak je v plánu i rozsáhlý digitální program. K tomu pomohl i úspěch loňského virtuálního festivalu Lions Live, jehož se online účastnilo na 80 tisíc lidí ze 145 zemí světa. Organizátoři od té doby rozšířili své aktivity a zastřešili je novou značkou Lions – pod ní spadá jak festival se „lvími cenami“, tak online konference Lions Live, tréninkové kurzy či databáze kreativních prací The Work.

Agentury vyčkávají

Oznámení o pořádání festivalu naživo ale vyvolalo rozporuplné reakce. Podle Adweeku agentury zatím ohledně rozhodnutí o účasti zaujaly vyčkávací postoj a opatrné pravděpodobně zůstanou, i kdyby se do června situace výrazně uklidnila.

„Nemyslím si, že budeme žít ve světě, kde bude hodně lidí cestovat a bude bezpečné se setkávat ve velkých skupinách,“ cituje například server Hermetiho Balarina, výkonného kreativního ředitele agentury Mother London.

„Věřím, že organizátoři se informovaně rozhodnou podle dostupnosti očkování i úspěšnosti vakcinace na globální úrovni,“ uvedla Christine Capone, prezidentka agentury MKG operující v New Yorku a USA. V případě, že akce bude probíhat fyzicky, očekávala by prý denní testování všech hostů na covid-19 a nastavení jasných pravidel pro případ, že by se u někoho nákaza projevila. Zaměstnanci MKG by zároveň měli vlastní pokyny.

„Můžete uspořádat párty, ale to neznamená, že někdo přijde,“ řekl Adweeku anonymně evropský dodavatel technologických řešení pro reklamu. „Podíváte-li se na ty největší firmy, jako jsou Google či Facebook, nechtějí po svých zaměstnancích návrat do kanceláří ani v červenci, takže stěží budou lidi vysílat v červnu do Cannes,“ dodal.