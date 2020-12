Do byznysového zpravodajství SZ Byznys webu Seznam Zprávy přichází zkušený ekonomický novinář Jiří Zatloukal, který donedávna působil v redakci již nevycházejícího týdeníku Euro. Podle stávajícího vedoucího sekce a zástupce šéfredaktora Seznam Zpráv Zdeňka Johna bude přinášet „zprávy z vyššího byznysu“.

John sekci převzal poté, co ji opustil Jaroslav Mašek, který se stal šéfredaktorem Hospodářských novin. Tým SZ Byznys v současnosti podle Johna tvoří až sedmnáct lidí. „Myslím, že neustále ukazujeme, že to s byznysem myslíme vážně. Vzhledem k aktuálním pohybům v ekonomických titulech jsou na trhu šikovní lidé a my jednáme i s některými dalšími,“ řekl MAM John s tím, že stále platí, že Seznam Zprávy budují největší byznysové zpravodajství na trhu. Lednovou novinkou mají být podcasty. Podle Johna se ale nemá jednat o tradiční pojetí, tedy rozhovor moderátora s byznysovou osobností.

Jiří Zatloukal se byznysovému zpravodajství věnuje dlouhodobě. Před Eurem působil například v ekonomické redakci Týdne nebo v Českém rozhlasu. V roce 2014 si odskočil na jeden semestr na Oxfordskou univerzitu jako stipendista Reuters Institute for the Study of Journalism. Přeložil knihy nobelisty Josepha Stiglitze, komentátora Financial Times Martina Wolfa či klasika ekonomie Johna Maynarda Keynese.