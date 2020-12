Letošní vánoční kampaň Pilsner Urquell zastřešuje myšlenka „Ty pravé Vánoce jsou, když jsme spolu“, kterým značka apeluje na lidi, aby se v těchto svátečních dnech věnovali svým blízkým. Pivovar jim podobně jako v minulých letech nabízí nejrůznější dárková balení piva a značku propojuje s charitativní dražbou.

„Letošní rok byl rozhodně rokem plným překvapení. Donutil nás zpomalit a zamyslet se nad tím, co je pro nás opravdu důležité. V našem novém spotu chceme ukázat, že to hlavní, co pro sebe letos můžeme udělat během vánočních příprav, je dopřát si trochu víc klidu a užít si kouzlo Vánoc se svými blízkými,“ vysvětluje brand manažerka značky Kateřina Hašková.

Od 23. listopadu je k vidění v televizi, na Facebooku, Instagramu a YouTube nový TV spot, i letos vystihující stěžejní myšlenku doprovozenou claimem „Ty pravé Vánoce“. Televizní reklamu doplňuje také digitální kampaň, která původní ideu rozvíjí dále a pohrává si s myšlenkou odložení všedních starostí stranou a užíváním svátečních chvilek.

Detaily kampaně: TV spot Název kampaně: Ty pravé Vánoce jsou, když jsme spolu Klient: Plzeňský Prazdroj Reklamní agentura: Young & Rubicam Režisér: Jan Švejkar Produkce: Stink Films Mediamix: TV, Facebook, Instagram, Youtube, Seznam Online Název kampaně: Ty pravé Vánoce jsou, když jsme spolu Klient: Plzeňský Prazdroj a.s. Režisér: Adam Vopička Produkce: Silencio Mediamix: TV, Facebook, Instagram, Youtube, Seznam, iPrima Digitální agentura: Triad PR Agentura: Bison & Rose

Charitativní dražba

Klíčovým pilířem vánoční kampaně je nabídka nejrůznějších balení zlatého ležáku. V obchodech jsou již „adventní kalendáře“ s 24 plechovkami, multipacky s osmi lahvemi a půllitrem nebo vánoční multipacky s deseti pivy. Oblíbeným dárkem jsou podle Prazdroje i plechové kufříky se šesti plechovkami. Tradičně je na předvánočním trhu i unikátní dárkové balení Pilsner Urquell ve speciální designové jednolitrové lahvi tentokrát z dílny významného českého uměleckého skláře Lukáše Jabůrka. Těchto lahví jde do prodeje na českém trhu celkem 80 000. Z každé zakoupené lahve přispěje Pilsner Urquell deset korun na charitativní sbírku Centra Paraple.

Součástí předvánočních aktivit Pilsner Urquell je i charitativní dražba deseti lahví Pilsner Urquell. Výtěžek z aukce každoročně putuje Centru Paraple, které i díky Aukčním lahvím Pilsner Urquell může zlepšovat a rozšiřovat služby pro lidi s poškozením míchy. Projekt pořádá Pilsner Urquell už od roku 2012 a v devítileté historii projektu vynesly dražby aukčních lahví 11 milionů korun. Letošní dražbu uměleckých pivních lahví je možné sledovat nebo se do ní zapojit 10. prosince 2020 na internetové televizi Mall TV.