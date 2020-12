Atletka a ambasadorka České obce sokolské Barbora Malíková zaklepe na objektiv kamery a zve diváky: „Pojďte se podívat do sokolského světa.“ Tak začíná video, kterým se Sokol představuje uživatelům českého YouTube. Umístěno je v nejprestižnějším reklamním formátu, tzv. mastheadu, který na stránkách YouTube.com existuje.

Masthead na YouTube zobrazuje video reklamu po celý den na domovském kanálu YouTube na všech zařízeních, tedy na počítačích, mobilech i televizích a zobrazí se každému, kdo stránky navštíví. To sokolské má rezervovány tři termíny: 8., 13. a 19. prosince.

„Pro nás je to šance představit Sokol široké veřejnosti, a především mladé generaci, která YouTube používá nejčastěji. Portál YouTube je jednou z nejnavštěvovanějších stránek s video obsahem na českém internetu a sokolské video na titulce tak během tří dnů uvidí několik milionů diváků,“ říká výkonný ředitel ČOS Marek Tesař. „Tuto příležitost jsme získali jako první sportovní nezisková organizace v ČR, a to díky dlouhodobé spolupráci se společností Google,“ dodává Marek Tesař.

„Vzhledem k tomu, že se toto padesátivteřinové video bude zobrazovat po dobu tří dnů na hlavní stránce YouTube, uvidí jej každý divák, který v dané době na YouTube zavítá,“ říká jeho spoluautor Tomáš Touha. Ten také produkčně stojí za úspěšným sokolským YouTubovým seriálem #cvičímsesokolem, který pomocí metodických videí poskytuje návod na cvičení všech věkových kategorií a úrovní.

I pro zkušeného YouTubera to byla specifická práce. „Máte jen pár vteřin na to diváka zaujmout, a i když scénář připravoval profesionál, není to jednoduché. V příběhu se objevují sokolové napříč generacemi, od šestiletého kluka, po sedmdesátníka. Bylo to nejsložitější video, které jsem pro Sokol dělal,“ přiznává Tomáš.

Jan Vohryzek, který se v české pobočce Google stará mimo jiné o spolupráci s neziskovými organizacemi, uzavírá: „Vzájemné a plodné spolupráce s Českou obcí sokolskou si velmi vážíme a dělá nám velkou radost, že můžeme být součástí jejího poslání v boji o zdravé Česko.“