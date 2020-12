Unikátní zpracování reklamy v přímém přenosu mohou diváci vidět ve vysílání Televize Naživo. Ve spotu pro Datart vystoupil novocirkusový soubor Cirk La Putyka, a to živě těsně před televizním pořadem. Na stejném kanále v minulosti uvedla hranou reklamu i společnost Air Bank.

„Chtěli jsme být součástí tohoto jedinečného projektu, který v dnešní nelehké době divákům alespoň částečně vynahrazuje živý umělecký zážitek a současně pomáhá umělcům realizovat se v tom, co rádi dělají a co je živí. Pro spot jsme vybrali vyjádření služby Dopravart, u které se dá vtipně a s nadsázkou vyjádřit doručení zboží zákazníkovi, ať už je to kdekoliv,“ řekla Lenka Mastešová, marketingová ředitelka značky Datart.

Poprvé mohli diváci vidět reklamu Datart naživo 11. prosince před pořadem Late Night Show, který pod taktovkou Cirk La Putyka spojuje nový cirkus, tanec a hudbu.

„Děkujeme Datartu za důvěru a odvahu, se kterou do toho s námi šli. Zároveň děkujeme za tento způsob podpory uzavřených divadel a obecně živé kultury. Reklama naživo je vždy adrenalin, vše se děje v přímém přenosu. A z výsledku jsme nadšení,“ prozradil Štěpán Kubišta z Jatek78, který společně s režisérem Viktorem Taušem a Rosťou Novákem za projektem Televize Naživo stojí.

Reklamy Datart na stanici poběží až do 19. prosince. Televizi Naživo, která reaguje na současné omezení „živé“ kultury v Česku, mohou diváci naladit od 20. listopadu. V minulosti již odvysílala živý reklamní spot společnosti Air Bank (více zde).