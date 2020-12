Letiště Václava Havla Praha nasadilo na své online kanály vánoční kampaň z produkce agentury No Stress Production. Spotem sděluje, že nejkrásnějším dárkem nejen o Vánocích je možnost osobně se setkat a v příjemné atmosféře trávit čas s rodinou a přáteli.

„Naším cílem bylo vytvořit spot, který připomíná, že setkání s těmi, které máme rádi, je ten nejkrásnější dárek. A to nejen o Vánocích,“ říká Marcela Tučníková, manažerka externí komunikace a marketingu Letiště Praha, a doplňuje: „Letošní rok osobním setkáním příliš nepřál. My ale věříme, že příští rok bude, nejen v tomto ohledu, lepší a naše letiště bude moci opět zprostředkovávat lidem z mnoha koutů světa onen magický okamžik přivítání svého blízkého. Právě u nás na Letišti Praha jsme těmto mnohdy dojemným setkáním svědky.“

„V situaci, ve které se nacházíme, je důležité udržet si nadhled a naději. O co víc o ně člověk přichází díky realitě, o to podstatnější je vyhlížet nastávající rok jako čas, kdy nejistota skončí. Právě to jsme se snažili spotem říci. Možná je teď smutná doba, ale každý smutek jednou skončí a vše zase začne ‚létat’ jako dřív,“ dodávají režiséři David Laňka a Martin Müller z produkční agentury No Stress Production.

Spot je dostupný na online kanálech Letiště Praha, jako jsou YouTube či Facebook. Ve videu se Letiště Praha ohlíží do budoucnosti, kdy se lidé budou moci opět bez obav setkat, obejmout a být zase spolu bez ohledu na to, odkud pocházejí. Část spotu vznikla přímo v prostorách Letiště Václava Havla Praha.