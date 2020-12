S cílem snížit nadměrné šíření zavádějících informací k pandemii spouští Fakulta sociálních věd UK, Lékařská fakulta MU v Brně a společnost Newton Media web Infomore.cz.

„Paralelně s epidemií nového typu koronaviru jsme bombardováni epidemií názorů, informací a dezinformací. Projekt se snaží tuto infodemii potlačit a umožnit lepší orientaci v džungli pojmů, které nám ještě nedávno byly zcela cizí,“ popsal cíle projektu zakladatel a majitel firmy Newton Media Petr Herian.

Web Infomore.cz je určen zejména pro média, datové analytiky, odbornou veřejnost a další uživatelé, kteří se aktivně zaobírají problematikou pandemie covid-19.

„Následující týdny a měsíce hodláme věnovat rozboru mediálního pokrytí pandemie, poukazovat na dobrou i špatnou praxi medializace. Naší ambicí je rovněž na základě dosavadních zkušeností stanovit dobrou žurnalistickou praxi pro pokrytí budoucích zdravotních krizí,“ komentoval nový web hlavní řešitel projektu Václav Moravec.

Veřejnost na webu nalezne edukační animace, přehledové wordcloudy, komplexní analýzy, příklady dobré i špatné praxe z České republiky i ze zahraničí, rozbory nejčastějších dezinformačních narativů, slovník základních pojmů spojených s pandemií covid-19 a animace, které by měly složitou problematiku infodemie popularizovat širší veřejnosti.

„Přál bych si, aby tato nová komunikační platforma pomohla s vysvětlením klíčových pojmů, které jsou spojeny s pandemií covid-19, protože se den co den setkávám s tím, že problematika není správně pochopena,“ dodal Martin Komenda z Institutu biostatistiky a analýz LF MU.

Kampaň ministerstva

Před nedávnem ministerstvo zdravotnictví čelile kritice za svůj advertorial, který měl vyvrátit covidové mýty a vyšel například v deníku Právo či MF Dnes.

Ministerstvo zdravotnictví „vyvrací“ covidové mýty. Experti kampaň kritizují https://t.co/U8MCSqwFrB — Marketing & Media (@MarketingaMedia) December 12, 2020

„To snad opravdu není pravda! Očekával bych, že stát bude dělat kampaň na podporu očkování, ne proti němu. Nevím, kdo je autorem tohoto inzerátu, ale jsem si skoro jist, že nikdo z řad reklamních profesionálů. Pokud bylo cílem utvrdit ve své pravdě tábory odmítačů i příznivců očkování, well-done! Pokud snad měl autor ambici udělat něco na způsob osvětové kampaně a podpořit zájem o očkování, úplně se to nepovedlo… Co třeba použít něco z behaviorální psychologie, zamyslet se nad sděleními a argumentací, ale hlavně nejet neustále na vlně zoufalé improvizace?“ Takto zněla spontánní reakce CEO Ogilvy Ondřeje Obluka na síti LinkedIn. „A abych jen nekritizoval, pokud by měl někdo z MZ ČR zájem, rádi v Ogilvy uděláme funkční vizuál. Zadarmo,“ nabídl Obluk.

Další reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Například freelancer Petr Voborský, který se podílel na tvorbě názvů piv řemeslného pivovaru Proud, napsal následující: „Je třeba uznat, že v té nesrozumitelnosti komunikace je až precizní kontinuita,“ uvedl na adresu ministerstva.