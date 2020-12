Internetový obchod s potravinami Rohlik.cz zavádí novinky: online reklamace, přehled o cestě jejich nákupu a času doručení přímo na webu, v aplikaci i skrze push notifikace.

„V Rohlíku víme, že to nejcennější, co zákazníkům šetříme, je čas. Proto naše služby neustále vylepšujeme. Připravili jsme revoluční novinku v podobě možnosti vyřešit reklamace online, na pár kliků a okamžitě, aniž by zákazníci museli někam volat nebo psát. Jsme jediný obchod s potravinami v Česku, který tuto možnost nabízí“, představuje novinku pro zákazníky online supermarketu Petr Pavlík, CEO Rohlik.cz.

Zákazník na webu či v aplikaci vybere položku k reklamaci a kompenzaci v podobě kreditů firma připíše na účet. Díky nové aktualizaci může zákazník zároveň v aplikaci nebo na webu sledovat svůj nákup a zjistit předpokládaný čas doručení. Používá-li mobilní aplikaci, přijdou mu všechny důležité informace ohledně doručení formou notifikací. A to vždy, ať už nakupuje na webu nebo v aplikaci. Zákazník, který aplikaci nainstalovanou nemá, bude zprávy nadále dostávat formou SMS.