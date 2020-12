Vysílání České televize v hlavním vysílacím čase se v průběhu uplynulých tří svátečních dnů stalo nejúspěšnějším od roku 1997, kdy se začala měřit televizní sledovanost. Program některé ze sedmi stanic ČT si v prime time (19–22 hodin) vybralo více než 51 % lidí, kteří měli v danou dobu zapnutou televizi. Nejvyhledávanější byl o letošních Vánocích program České televize také v průběhu celého dne.

Vůbec nejsledovanějším pořadem dosavadního vánočního programu se stala nová pohádka O vánoční hvězdě, kterou ČT vysílala na Štědrý večer a kterou dosud vidělo už 3,4 milionu diváků starších čtyř let (živě v TV a odloženě v TV a na internetu). Jedná se tak o třetí nejsledovanější štědrovečerní pohádku od začátku měření sledovanosti v roce 1997 a zároveň nejsledovanější pořad letošního roku na všech TV stanicích. Děti ve věku 4-14 let tvořily z celkového počtu diváků 350 tisíc, podíl na sledovanosti se u nich dostal na hodnotu 61,13 %. Pohádka zároveň pokořila historický rekord v odložené sledovanosti na tuzemském trhu. Odloženě v televizi si ji totiž v průběhu tří dnů po odvysílání pustilo 841 tisíc diváků starších čtyř let.

Vysílání nových pohádek na Štědrý večer je v #CzechTV tradicí od roku 1993. Dříve byly v programu veselohry či rodinné filmy. Dosud nejsledovanější pohádku, Anděla Páně 2, viděly v roce 2017 přes 3 miliony lidí. O vánoční hvězdě letos 2,68 milionu diváků. V tabulkách je třetí. pic.twitter.com/IcSuZVtkh2 — Česká televize (@CzechTV) December 28, 2020

Na první svátek vánoční diváky nejvíce zaujala premiéra pohádky Hodinářův učeň, kterou doposud vidělo 2,5 milionu diváků starších čtyř let (živě v TV a odloženě v TV a na internetu) při podílu na sledovanosti více než 46 %. Následující den, na Štěpána, nejvíce bodovala premiéra česko-slovenské pohádky O léčivé vodě. Nenechalo si ji prozatím ujít 2,06 milionu diváků starších čtyř let při podílu na sledovanosti téměř 38 % a stala se tak nejsledovanější pohádkou vysílanou na druhý svátek vánoční od začátku měření v roce 1997.

Bodovaly také Události,které se v průběhu vánočního týdne staly vůbec nejsledovanější zpravodajskou relací v zemi. Jejich vysílání na stanicích ČT1, ČT24 a ČT3 si například v sobotu 26. prosince nenechalo ujít 1,69 milionu diváků starších patnácti let při podílu na sledovanosti 39,84 %.