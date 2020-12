Agenturu DDB Prague po 8,5 letech opouští Radouane Hadj Moussa a na jeho pozici nastupuje v únoru 2021 Dora Pružincová.

Radouane Hadj Moussa zamířil do DDB Prague v říjnu 2012 jako Creative Director a od ledna roku 2018 působí v roli Chief Creative Officer. Nyní je opouští. „Bylo to těžké rozhodnutí. Výzvu, která se mi naskytla, jsem ale nemohl odmítnout.“ Nekonkretizovaná výzva přišla ze světa mimo agenturní prostředí.

Na jeho pozici nastupuje od 1. února 2021 Dora Pružincová, která po téměř 10 letech opouští VMLY&R. „Se skvělým týmem ve VMLY&R se mi neloučí lehko. Ale strašně se těším, co se naučím nového.“

Pružincová, která doposud působila na pozici Executive Creative Director, začala svou reklamní kariéru jako copywriterka. Její práce obdržely řadu lokálních i mezinárodních cen, včetně 14 Lvů z Cannes. Jako jeden z nejmladších a zároveň nejoceňovanějších kreativních lídrů v Česku se v minulosti objevila na seznamu Forbes 30 pod 30.

„Hadj pro mě je a vždy bude především velký kamarád, byla to velká jízda a jsem strašně hrdý na to, co jsme v DDB společně dokázali. Strašně moc mu děkuji za všechno a přeji jen to nejlepší. Zároveň jsem nadšený z toho, že k nám přichází Dora, která je zdaleka nejlepší mladý kreativní lídr na trhu, a těším se, že naši agenturu společně povedeme do skvělé budoucnosti,“ uvedl CEO DDB Prague Darko Siladjžić.