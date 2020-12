V příštím roce má Český rozhlas v plánu minimálně dva nové digitální projekty. Jedná se o Radiožurnál sport a stanici pro nejstarší posluchače s pracovním názvem Rádio Senior, která má začít od září.

„Bude čerpat především z našeho archivu. Z hlediska cílové skupiny bude stát až za regionálními stanicemi, které jsou dnes zacíleny na posluchače 55+. Rádio Senior by tedy mělo oslovovat posluchače 65+, respektive 70+. Do programu speciálu budou zařazovány pořady, které stále mají svoji kvalitu, ale nejde je už běžně začleňovat do programové skladby stávajících stanic,“ uvedl tiskový mluvčí Českého rozhlasu Jiří Hošna.

Radiožurnál Sport odstartuje nejspíše na jaře a bude fungovat pod vedením šéfredaktora Radiožurnálu Ondřeje Suchana. Personálně bude základ stanice tvořit především stávající sportovní redakce. „Věříme, že krize kolem koronaviru už na jaře odezní, a i pokud by neodezněla, tak že se sportovní události už v nějaké formě odehrají. Situaci samozřejmě budeme sledovat a vyhodnocovat. Start stanice už bychom posouvali jen velmi neradi,“ doplnil Hošna s tím, že stanice měla původně začít už letos, ale pandemie její start zastavila. ČRo si v tomto směru hodně slibuje i od Olympijských her v Tokiu, MS v hokeji a Mistrovství Evropy ve fotbale.

V listopadu zahájil Český rozhlas informační kampaň vedoucí k osvětě v oblasti digitálního rádia. Rozvoji a propagaci digitálního vysílání se má podle Hošny věnovat prakticky v celém příštím roce.